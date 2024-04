Isabelle Junot derrocha elegancia entre aristócratas con un dos piezas de sello español y gran flor en 3D

Felipe Matossian Falcó, marqués de Pons, e Ina Morenés Allende-Salazar, se han dado el "sí, quiero" este fin de semana en Madrid. El novio es sobrino nieto del recordado marqués de Griñón, por lo que este ha sido sin duda el primer gran enlace del año. Una auténtica cumbre aristocrática que va a convertirse, desde el momento en el que veas, por ejemplo, el look de Isabelle Junot, en tu más referenciada fuente de inspiración para vestir con estilo en los próximos eventos que tengas este 2024. La marquesa de Cubas ha escogido un elegante dos piezas de sello español que no ha pasado desapercibido. Te revelamos a continuación todos los detalles del estilismo.

Para asistir a la boda del primo de su marido en la iglesia de las Calatravas de Madrid, la esposa de Álvaro Falcó ha escogido un conjunto de dos piezas de falda en azul marino y top con una flor en 3D en negro de la firma murciana De la Cierva y Nicolás. Ha completado el look con una blazer de corte masculino de Baro Lucas y zapatos de salón de Inés Domecq Shoes.

Las flores en tres dimensiones van a ser tendencia esta primavera. Las hemos visto en forma de bordados, drapeados, aplicaciones o formando parte de los minivestidos de corte skater en las propuestas de pasarela de Loewe o en la de Wes Gordon para Carolina Herrera. Las flores con volumen salpican asimismo vestidos de gasa firmados por Bottega Veneta y se colocan estratégicamente en el pecho en el caso de los diseños de la siempre original Off-White. Se trata de una tendencia que fusiona con estilo sofisticación y romaticismo y que puedes llevar de forma discreta a través de cinturones y bolsos como propone Prada.

La falda de Isabelle Junot tampoco ha pasado desapercibida en esta importante reunión que no han querido perderse la infanta Elena y el duque de Alba. De hecho, para darle aún más protagonismo, Isabelle Junot ha lucido una manicura al tono y un clutch multicolor con el azul marino como color protagonista. Así, como hizo Kate Middleton en el marco de su visita al centro de beneficencia para bebés Sebby's Corner, en Barnet, al noroeste de Londres en noviembre con un conjunto negro y marrón, Junot ha roto las reglas de estilo con una combinación cromática a la que no estábamos, hasta esta temporada, demasiado acostumbradas. Sin embargo, cada vez la vemos más incluso en looks para el día a día, máxime si alguna de las prendas que lo componen lleva raya diplomática.

Isabelle Junot ha llegado acompañada a la iglesia en compañía de su marido Álvaro Falcó, que ha lucido traje gris y abrigo azul marino. Como remate, haciendo un guiño al look de su esposa, ha optado por una corbata azul marino estampada. Así de sonriente llegaba la pareja al evento pese al frío que, como es propio del mes de febrero, ha regresado estos días a la capital.