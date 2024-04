¿Sabes qué es la 'frazzled English woman'? La estética que se reinventa en 2024

Decir que el frenético ritmo de vida que llevamos nos permite disponer de poco tiempo para pensar bien qué vestir es un hecho irrefutable. Aunque hay quienes todavía gozan de esa ventaja cada noche para dejar preparado sobre la silla el look del día siguiente, lo cierto es que, cada vez más, apuramos nuestras decisiones y escogemos looks cómodos que nos ayuden a soportar días en los que las jornadas son todoterreno y se alargan hasta altas horas.

Cuándo surgió la tendencia frazzled English woman

Si bien en 2023 las tendencias ‘Y2K’, que son aquellas que recuperan las estéticas que lucíamos en los años 2000, alcanzaron su auge, lo cierto es que otras paralelas surgieron también como eco de ese ritmo de vida apresurado que muchas llevamos. Y, la frazzled English woman es un gran ejemplo de ello.

Cuando hablamos de frazzled English woman nos referimos a esa tendencia que nació en primavera de 2023 de nuevo, y que nos recuerda a los estilismos de varios personajes de películas. Piensa en Renée Zellweger en El diario de Bridget Jones, en Keira Knightley o Laura Linney en Love Actually o en Kate Winslet en The Holiday. ¿Qué encuentras en común en todas ellas? Que todas visten como la traducción del término nos indica: como mujeres inglesas agotadas.

El caos como pauta a seguir para vestir bien

Puede que te suene un poco extraño este fenómeno, pero para que lo entiendas mejor, te lo explicamos mucho más fácil. La frazzled English woman se define de la siguiente manera: es una mujer de clase media que parece siempre ir con prisas y llegar tarde a todas partes. Es decir, podría ser esa que te encuentras en el metro constantemente y que parece no tener mucho tiempo para escoger qué vestir cada mañana para ir al trabajo. La misma que casi se queda siempre puertas afuera; la que se maquilla o se lima las uñas en el transporte público porque no tiene tiempo a hacerlo en otro momento, la que lleva el bolso abarrotado, o la que come de tupper en un banco de madera con mucha prisa. Pues bien, esa es la frazzled English woman.

Cómo vestir como una frazzled English woman

En la práctica, todos tenemos una idea en la cabeza de cómo podrían vestir. Sin embargo, aquellas que deciden, sin ser de manera natural, seguir esta tendencia e imitarla suelen escoger un torbellino de prendas que unen tanto la estética comfy con la de working girl, lo que se traduce en un mix de ropa en el que solemos encontrar prendas como faldas midi de línea A, cinturones gruesos, camisas entalladas, medias opacas, cárdigans de punto, botas de media caña, bufandas finas alrededor del cuello y complementos que podrían estar seleccionados casi al azar, con los ojos cerrados. Todo ello, por supuesto, complementado con elementos como horquillas en los mechones delanteros del pelo o pinzas grandes para los recogidos. Además, como la frazzled English woman no parece tener demasiado tiempo para escoger look, suele mezclar un poco todo y, al seleccionar de manera rápida, añade un sinfín de accesorios que suele llevar en superposiciones, aportando así una estética, incluso, más desenfadada.

Si bien en 2023 esta tendencia apostaba por seguir ese papel de mujer de comedia de antaño, este 2024 se cuida un poco más -pero no mucho- y decide añadir colores más vívidos a sus atuendos, así como ropa un poco más delicada. Para hacernos una idea de cómo se reinventa este año, basta con fijarse en las chicas que más inspiran en estilo en el momento: las infuencers portuguesas. La mezcla de prendas de diferente carácter es común en sus looks, y apenas hay colores o estampados que no se atrevan a lucir en un mismo conjunto. Sin embargo, muchas de ellas nos muestran una imagen caótica, donde vemos vestidos por encima de pantalones, chalecos oversize con pantalones holgados, pinzas del pelo de varios colores, mini bufandas de rayas, y muchas prendas que, perfectamente, podrían haber estado escogidas al azar si no fuera porque sabemos que se dedican a crear contenido y que viste bien porque detrás sí que hay esfuerzo.

En un momento en el que parece que en moda todo vale, que la frazzled English woman haya alcanzado título como tendencia nos indica que, sí, una vez más la industria del textil y el universo de las corrientes de estilo están empeñando sus esfuerzos en ayudarnos a vestir como realmente queremos: cómodas, y sin tener que ir siempre de punta en blanco. Por el momento, este es el mandato. Ya veremos qué sorpresa nos deparan los próximos meses.