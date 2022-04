Nuevas ideas de looks de trabajo para chicas que huyen de los conjuntos de siempre

El punto de referencia para conocer las tendencias menos convencionales y las mezclas más audaces se encuentra en la semana de la moda de Londres. Las expertas en moda abanderadas del nuevo estilo cool se atreven con básicos renovados, combinaciones inusuales y mix de estampados tan atípicos como especiales. Encuentra toda una selección de nuevas ideas para construir un look de trabajo alejado de las apuestas de siempre. Opciones que no dejan de lado la necesaria comodidad del día a día pero que no tienen nada que ver con las apuestas habituales: traje con chaleco, look doble denim, prendas clásicas integradas con otras muy informales... Encuentra en el último vídeo de FASHION toda la inspiración necesaria para la temporada que se avecina.

