¿Conoces la regla del cinco? La tendencia a seguir para reducir tus compras y ayudar al planeta

Querer seguir todas las tendencias siempre ha sido un reto difícil de lograr cuando buscamos ahorrar dinero y ayudar al planeta, pero este 2024 nos encontramos en el mejor momento para conseguirlo. Sumergidos en un contexto en el que las tendencias de los años 2000 parecen continuar en alza, proponerse comprar menos ropa puede ser mucho más fácil, pues basta con recuperar las prendas que llevábamos antaño y rebuscar bien en nuestros baúles de moda o en los de nuestras hermanas para poder unirnos a las corrientes de estilo ‘Y2K’. También, en el lado opuesto, el lujo silencioso - que apuesta por prendas más minimalistas, pero de mejor calidad - favorece a nuestro propósito, ya que en este caso no se trata tanto de hacer muchas compras, sino de hacerlas mejor. Sin embargo, ahora con la regla del cinco, la experta en sostenibiliad, Tiffanie Darke, ha ido un paso más allá y ha impactado en redes sociales proponiéndonos un método que ya se ha hecho viral. ¿El objetivo? Que consumamos menos, cuidemos el medioambiente un poco más, y no perjudiquemos demasiado a nuestra economía.

- Cómo la moda refleja los valores de la generación Z

La imaginación de los usuarios en redes sociales no tiene límites, y ahora este consejo viral, que acumula miles de "me gustas" y comentarios en Instagram) ha llegado para echarnos un cable y hacernos ver que, sí, podemos vestir bien sin gastar demasiado dinero, aunque ello implique repetir look alguna vez. Y, es que según quienes ya se han unido a ella, la regla del cinco consiste en comprar, como su nombre indica, tan solo cinco prendas nuevas al año, exceptuando los calcetines (que, como sabemos, siempre se pierde uno), y la ropa interior. Así, según su mandato, esta será la única cantidad de piezas que podremos adquirir anualmente.

La regla del cinco: pasos para seguirla bien

Aunque en un principio pudiera parecer demasiado restrictiva, lo cierto es que es esta iniciativa nos permite algunas concesiones. Por un lado, podemos recurrir a plataformas de alquiler de ropa, recomendándose solo para ocasiones especiales, como un evento o una gala. Por otro, nos empuja a seguir otro de los trucos que más están triunfando entre la generación Z, el de ir a una tienda de arreglos o coser el botón nosotros mismos para evitar invertir en una nueva prenda, reducir la ropa en circulación, y pagar menos. Además, según la misma filosofía que predica, también podemos intercambiar ropa con nuestros familiares, amigos, o en aplicaciones que nos permitan la opción de realizar este trueque. Y aún hay más, pues, en el caso de necesidad o no ser capaces de seguir esta regla al 100%, podríamos recurrir a tiendas de segunda mano, pero solo si la compra fuera mínima y por necesidad. Eso sí, los regalos sí que contarían como parte de las cinco prendas, por lo que deberíamos limitar cualquier obsequio, especialmente en fechas señaladas como los cumpleaños, o en navidades.

- Moda sostenible: siete consejos para un armario más responsable con el medio ambiente

El reto lo comenzó Tiffanie Darke, pero ya está siendo uno de los propósitos de 2024 de muchos. Para llevarlo a cabo, más allá de estar muy concienciados de los motivos por los que se realiza, su creadora hasta nos propone un calendario de compras que nos ayuda a afrontar cada cambio de armario. De enero a marzo podemos comprar la prenda de invierno, de marzo a mayo, la de primavera; de agosto a octubre, sería el turno para adquirir la de otoño, y en los meses que quedan, que son los que van desde noviembre hasta el periodo de compra siguiente, que es enero, podríamos darnos hasta un capricho y hacernos con la prenda de Navidad con la que arrasaremos en las celebraciones de la temporada. Todo está milimetrado.

Si bien hay estudios que señalan que tan solo necesitamos 74 prendas para tener 20 looks diferentes, la regla del cinco va un paso más allá y es apta, solo, para los más comprometidos. Teniendo en cuenta que la moda es el segundo sector más contaminante del planeta, y que las cuestiones medioambientales son una de las preocupaciones más comunes entre las nuevas generaciones, intentar seguir esta regla puede ser un reto difícil, pero uno que, sin duda, nos aportaría grandes beneficios. Veremos si finalmente se queda en una anécdota o, realmente, muchos comienzan a instaurarla como una tendencia.