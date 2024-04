Jennifer Lopez convertida en una auténtica diva de Hollywood con su último look en Dubai

Mientras anoche las grandes estrellas del cine y la televisión de nuestro país brillaban en la alfombra roja de la 38º edición de los Premios Goya, artistas como Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens o Naomi Campbell hacían lo propio en Dubai con motivo de la inauguración de One&Only One Za'abeel, un nuevo hotel de lujo que promete convertirse en todo un éxito.

Así, JLo, que no acudió en compañía de su marido Ben Affeck, llegó y acaparó todas las miradas al confiar su maravilloso look al binomio de colores que nunca falla, el blanco y negro. Un atuendo ideado por sus dos estilistas de confianza, Rob Zangardi y Mariel Haenn, que lograron convertirla en una auténtica diva de Hollywood.

Así, la actriz y cantante deslumbró con un vestido palabra de honor con una falda asimétrica con maxivolúmenes al que añadió un abrigo tipo capa a conjunto con mangas amplias y un gran cuello. Un diseño firmado por Giambattista Valli que remató con unos guantes largos de color blanco y unos zapatos con plataformas altísimas de Christian Louboutin.

Y es que a pesar de que este año el rojo se haya impuesto como el tono preferido de la mayoría de celebrities, no hay nada que siente mejor y sea más elegante que un vestido negro, más aún cuando este va acompañado de los guantes largos, ese accesorio que se convirtió en todo un imprescindible de los grandes iconos del cine, como Rita Hayworth o Audrey Hepburn. Pero no sólo eso, porque además de a Jennifer Lopez, también hemos podido ver a Amal Clooney en los Globos de Oro de 2015 o a Kate Middleton en los Premios Bafta del año pasado, lucirlos junto a la combinación de colores más opuestos de la gama cromática.

Además, como a todo buen estilismo, JLo. quiso contar con los mejores para crear un beauty look de ensueño y para ello, Andrew Fitzsimons se encargó de realizar una coleta alta peinada hacia atrás y con las puntas hacia afuera, a la que dejó algún mechón suelto, siempre dejando a la vista los maravillosos pendientes Alba, de la firma Sartoro Jewelry, elaborados en diamantes y esmeraldas.

La artista no solo apoyó la inauguración con su gran presencia, sino que se subió al escenario a interpretar su nuevo tema, Can't get enough, y como no podía ser de otra manera, optó por un look diferente, algo más cómodo para poder darlo todo junto a los asistentes. Así, Jennifer Lopez recurrió a un mono de escote halter y pedrería de la Maison Valentino, con el que brilló literalmente. Además, transformó su peinado por completo y dejó su melena ondulada en un semirecogido muy favorecedor.