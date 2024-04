La minibufanda, el inesperado complemento que aman las 'influencers' y llevarás también en primavera

Pocas cosas dan tanto gusto como salir a la calle en un día de frío con el cuello bien tapado. No hay duda alguna del placer que existe en abrigarse en una jornada gélida con un jersey de cuello cisne, una cazadora de doble faz con borreguito o con la ayuda de una buena bufanda que proteja nuestra garganta de las temperaturas más bajas. Y es que, aunque a la moda se le ha tachado mucho de superficial o de frívola, lo cierto es que su base siempre ha sido la de brindarnos soluciones para protegernos del clima. Pero lo bueno es que con el tiempo también ha ido combinando esta funcionalidad con la apariencia, y ahora disponemos de un abanico muy amplio de prendas que se encargan de dar respuesta a nuestros problemas, pero también de cumplir una gran función estética. Es el caso de las minibufandas que no dejamos de ver en los perfiles más inspiradores de Instagram.

Si hablamos de bufandas, antes de analizar el último fenómeno que ha conquistado las redes sociales, resulta necesario recordar uno de los acontecimientos más virales de los últimos tiempos. Era 2018 cuando Lenny Kravitz, que es uno de los invitados más repetidos en los grandes eventos de moda, paseaba por Nueva York y eclipsaba a los paparazzi luciendo una bufanda-manta marrón de flecos, mostrándonos, probablemente, el diseño más grande que habíamos visto hasta la fecha de este complemento. Sus fotografías por la Gran Manzana dieron la vuelta al mundo (¡incluso él estrenó en otoño de 2023 su cuenta de TikTok con un vídeo recreando ese momento!), y tanta fue la repercusión que tuvo esa decisión estilística en nuestra retina que muchas fueron las firmas de moda que comenzaron a lanzar bufandas XXL entre sus propuestas. Pocos meses después, y hasta día de hoy, todas nos hicimos con alguno de estos diseños gigantes y comenzamos a llevar bufandas grandes enrolladas alrededor del cuello.

¡Adiós a las bufandas gigantes!

Las bufandas XXL son una idea estupenda para ayudarnos a soportar el frío, ya que tapan hasta nuestras orejas y la nuca. Sin embargo, tenemos que decirlo: no siempre resultan del todo cómodas. Girar la cabeza para hablar con una amiga o besar a tu novio mientras paseáis y luces una, es prácticamente imposible; al igual que también lo es buscar algo en el bolso si su tamaño es de los más exagerados. Por eso puede que, estos últimos meses, un aluvión de minibufandas se hayan hecho hueco en los looks de las chicas que más nos inspiran en moda. Ocupan menos espacio en nuestros cajones, podemos guardarlas en casi cualquier bolso si nos cansamos de ellas (no solo en los de carácter Mary Poppins), nos certifican que ellas no serán las causantes de alguna contractura, y, por lo que estamos viendo, son iguales o incluso más bonitas. También mucho más tiernas.

Las minibufandas: funcionales, bonitas y versátiles

Puede que no te hayas fijado porque, si no fuera por su tejido, podríamos pensar perfectamente que se tratan de pañuelos de seda, pero basta con fijarse un poco para darse cuenta de que esta vez la imaginación de los diseñadores ha ido un paso más allá para ayudarnos a lucir muy chic (palabra correcta, porque estos pañuelos forman parte del ADN de las chicas francesas que mejor visten) sin tener que pasar frío. Porque estas bufandas pequeñas de las que hablamos están hechas en tejidos calentitos, como el cashmere o la alpaca. Pero para los días de invierno en los que los termómetros son generosos y no marcan cifras muy bajas, también existen modelos a la venta de algodón para todos los gustos.

Por lo que hemos podido observar hasta el momento, parece que tampoco hay límites a la hora de lucirlas. Se llevan cruzadas en un nudo delante estilo marinero, o pegadas a modo choker al cuello. Y, apostemos por diseños monocolor lisos, como por los estampados, quedan bien sobre cualquier prenda. De hecho, dependiendo de lo pequeñas que sean, algunas hasta son multitarea, y pueden llevarse sobre la cabeza, por lo que, en el caso de adquirir una, estaremos llevándonos también una posible pañoleta que, al mismo tiempo, ejercerá de gorro. ¿Puede ser mejor?

Aunque firmas como Tour-lava, Unrecorded, mint&rose, o Extreme cashmere son algunas de las responsables de que no dejemos de verlas en los muros de las chicas que más nos inspiran en Instagram y en TikTok, lo cierto es que perfectamente podríamos pedírselas a nuestras abuelas o marcarnos un DIY ("do it yourself", que traducido del inglés significa "hazlo tú mismo") si sabemos un poco de ganchillo.

Ya sea en los conjuntos de las últimas influencers de las que todo el mundo habla, las portuguesas, como en los de diseñadoras de moda españolas como Blanca Miró, o en los looks de muchas de las insiders danesas. Las mini bufandas han aterrizado de la mano de muchas de las expertas y consultoras de moda que más admiramos, y prometen quedarse para facilitarnos, todavía más, vestir con estilo en estos días de tanto frío. Lo fácil siempre es bienvenido.