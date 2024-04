Isabella y Josephine, radiantes y muy sonrientes, hacen un guiño a su madre al lucir piezas de abrigo suyas

Dinamarca lleva una semana sumida en la alegría y festividad debido a la coronación de los nuevos reyes del país, Federico y Mary y, tras la proclamación en la que la reina Margarita firmaba los documentos oficiales de su abdicación, tocaba poner el broche de oro a los actos con el servicio de celebración en la catedral de Aarhus, al que ha acudido toda la familia real danesa, que ha saludado con fervor a todos aquellos que se han querido acercar hasta la basílica para recibir con mucho cariño tanto a Federico y a Mary como a sus cuatro hijos, Christian, Isabella y los mellizos Vincent y Josephine.

VER GALERÍA

Loading the player...

-Isabelle y Josephine de Dinamarca, la sensación de Palacio durante el 18º cumpleaños de su hermano

Las dos jóvenes de la casa, Isabelle y Josephine de 16 y 12 años respectivamente, han elegido para la ocasión un look con pantalón y a todo color gracias a sus prendas de abrigo. Unas piezas que no han sido escogidas al azar, puesto que con ellas, ambas hermanas han querido hacer un tierno guiño a su madre en este día tan importante, ya que la reciente reina de Dinamarca los ha llevado en varias ocasiones. Por tanto, al igual que Mary, sus hijas han preferido no estrenar prendas y servirse de los elegantes diseños con los que las hemos visto anteriormente.

VER GALERÍA

Así, Isabelle se decantó por unos pantalones negros y el abrigo azul de lana de Prada con botones negros delanteros. Se trata de una pieza que vimos por primera vez en Mary en 2012 y que ha repetido hasta en cuatro ocasiones, la última en 2019 en su visita oficial a Polonia. Por su parte, la pequeña Josephine optó por combinar sus pantalones grises de vestir con el abrigo 'Ceri' de la firma Andiatta en color rosa.

A diferencia del diseño de su hermana, este era cruzado, con cuello de solapa al que ha dado su toque personal añadiendo una flor y maxibolsillos a los lados y la reina Mary de Dinamarca lo incluyó en su armario en 2015 para volvérselo a poner en 2021 con motivo de la Conference of Women’s Shelters, a la que acudió con Máxima de Holanda. Dos prendas atemporales que han pasado de madre a hijas y que siguen siendo tendencias a pesar de los años.

VER GALERÍA

-Isabella, Vincent y Josephine de Dinamarca reciben un importante regalo tras la subida al trono de sus padres

Eso sí, las dos princesas han querido estrenar accesorio y, tanto Isabelle como Josephine, han escogido un bonito bolso de la firma Aiayu. Concretamente, el modelo 'Helen', sin asa, tipo clutch y realizado a mano en tejido de lana de llama. Cada una en su color preferido, uno azul clarito y otro en tono perla. Las dos chicas de la familia han posado sonrientes y han compartido confidendias entre ellas mientras saludaban al público, lo que nos ha permitido ver que Josephine continúa llevando el aparato dental para poder presumir de sonrisa en el futuro.

En cuanto al peinado y el maquillaje escogido, las hermanas se han querido diferenciar totalmente, y aunque su make-up ha sido muy natural, Isabelle ha querido atar parte de su melena con un favorecedor semirecogido con la raya en medio. Josephine, en cambio, ha ondulado su pelo y se lo ha dejado totalmente suelto.

VER GALERÍA