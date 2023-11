La princesa de Gales, fabulosa con un elegante look en rojo y pendientes de zafiros de Diana

Del 21 al 23 de noviembre y por invitación del rey Carlos III, el presidente de la República de Corea, Yoon Suk Yeol, y la primera dama, Kim Keon Hee, participan en una visita de Estado al Reino Unido que los llevará a varios encuentros con la Familia Real, como un esperado banquete en el palacio de Buckingham que tendrá lugar esta noche. Sin embargo, su primera cita con la realeza británica ha tenido lugar esta misma mañana con su recepción ceremoniosa al país. Una bienvenida a Londres en la que se encontraban, además de los Reyes, los príncipes de Gales. Una ocasión que nos ha permitido ver a Kate Middleton alejarse de sus trajes sastre con pantalón para volver a recuperar su confianza en un look con falda.

Unos pendientes de Diana de Gales que son favoritos

Si recordamos, la princesa de Gales solo ha llevado falda en dos ocasiones desde que pusiera fin a sus vacaciones del pasado verano. Sin embargo, hoy su imagen es muy diferente a la formalidad que luce con sus conjuntos de chaqueta y pantalón, pues apuesta por una elegancia máxima con un look completamente en rojo al que acompañan unos pendientes con historia. Y es que, una vez más, Kate Middleton recupera unas piezas con zafiros que pertenecieron a su suegra, Diana, y que esta recibió como regalo de Casa Real de Arabia Saudí.

No es la primera vez que se los vemos; de hecho, por ejemplo, son los mismos que llevó el pasado 15 de noviembre para acudir al The Shaping Us National Symposium en colaboración con The Royal Goundation Centre for Early Childhood en el Museo del Diseño de la capital británica o durante el Trooping de Colour del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

Nuevo look con pamela

Aquel 2 de junio de 2022 durante los actos con motivo de los 70 años en el trono de la reina Isabel II, Kate Middleton incluyó estos pendientes en uno de sus looks más bonitos con pamela. Hoy, en su cita coreana, la princesa de Gales vuelve a retirar esta imagen tan royal, pues también luce este complemento. Sin embargo, en este otoño, se decanta con un nuevo modelo en color rojo de Jane Taylor que se coordina cromáticamente con el resto del estilismo. Y es que de esta gama cromática también es su abrigo-vestido con lazada en el cuello de Catherine Walker, que acompaña de una nueva capa de la misma firma. Al tono, también es su cartera de mano y sus salones de tacón.