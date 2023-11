La princesa de Gales rejuvenece con un sencillo truco al recuperar su traje morado de 2021

Continúa a era de los trajes en el vestidor de Kate Middleton. La princesa de Gales, que participó ayer en una cena privada en Clarence House (Londres) con motivo del 75º cumpleaños del rey Carlos III, recupera sus compromisos profesionales con The Shaping Us National Symposium en colaboración con The Royal Goundation Centre for Early Childhood en el Museo del Diseño de la capital británica. Y siguiendo con la tónica dominante de sus looks tras sus vacaciones de verano, la esposa del príncipe Guillermo ha querido llevar un dos piezas sastre de chaqueta y pantalón, aunque esta vez logra con un sencillo truco hacer que su estilismo sea muy juvenil.

Un traje morado de 2021

Para su cita en el Museo de Diseño de Londres tras acudir al cumpleaños de su suegro en el que estrenó un vestido de lentejuelas verdes de Needle & Thread (modelo Alicia), Kate Middleton ha querido recuperar un traje morado que no veíamos desde que lo estrenara en 2021. Curiosamente, esta prenda cuyo color vemos que varía ligeramente según la luz recibe el nombre de diseño Dida y pertenece a la colección de Otoño/Invierno 2021-2022 de la firma Emilia Wickstead, una de sus favoritas.

Así combinó su traje hace dos años

La princesa de Gales estrenó este traje morado el 29 de septiembre de 2021 cuando acudió a una reunión con varios jóvenes y organizaciones para conocer cómo había sido su vida durante la pandemia, en Londonderry (Irlanda del Norte). Con diferencia a este día, Kate Middleton logra combinar su dos piezas de forma diferente, con lo que logra verse mucho más juvenil.

En 2021, la elección de Kate Middleton fue lucir este traje de forma más sobria con un jersey de cuello vuelto en tono negro. Sin embargo, en 2023, lo lleva sin aparente top debajo de la chaqueta con lo que se muestra mucho más juvenil, además de presumir de escote. Como calzado, hace dos años, apostó por sus salones de Emmy Josie con tacón ancho y, ahora, opta por un modelo más fino, el Gianvito 105 de Gianvito Rossi. En cuanto a sus joyas, en el acto del día de hoy, luce pendientes de zafiros que pertenecieron a Diana de Gales y que no es la primera vez que recupera. Por ejemplo, también se los pudimos ver durante el Trooping the Colour del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

