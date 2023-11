La princesa de Gales asiste a un entrenamiento militar con una blazer, 'leggings' y botas de combate

El pasado mes de agosto, como parte de los cambios realizados a nivel institucional tras la coronación de Carlos III, la princesa de Gales fue nombrada por su suegro Coronel en jefe de la 1º La Guardia de Dragones de la Reina, regimiento que ha visitado este miércoles por primera vez desde que ostenta el cargo. El objetivo del acto es que Kate recibiese información de primera mano sobre las operaciones que esta rama militar lleva a cabo habitualmente y que, además, pudiese conocer a las familias que viven en la localidad inglesa de Dereham.

La princesa de Gales se viste de militar (a su manera)

Está claro que no se ha tratado de una cita institucional cualquiera, ya que en la agenda de la Princesa incluso figuraba una demostración de las actividades de la 1º La Guardia de Dragones de la Reina, así que se ha enfrentado a la tarea adicional de construir un look de trabajo que fuese cómodo y pudiese modificar fácilmente cuando llegase el momento del entrenamiento.

El protagonista indiscutible del conjunto es esta blazer larga de lana británica en color negro, de Holland Cooper, con doble botonadura dorada en la parte delantera y los puños. Una prenda de abrigo ligera que ha utilizado en dos ocasiones anteriores, incluso con zapatillas, aunque jamás las había combinado de una forma tan casual.

Las chaquetas Old Money de Kate

Esta americana negra de botonadura dorada emana ese estilo clásico y Old Money que tanto gusta a Kate, el más repetido además entre su repertorio de blazers de Zara, que ya supera los 10 ejemplares. Debajo de esta elegante chaqueta de Holland Cooper, la mujer del príncipe Guillermo ha llevado un jersey básico de punto negro con cuello vuelto muy versátil, del que todavía desconocemos la procedencia.

Estas primeras imágenes, en las que Kate aparece reunida con miembros del regimiento, apenas habíamos podido apreciar el resto del estilismo, pero asumíamos no iba a lucir pantalones de traje ni taconazo. En efecto, ha optado por unos leggings negros ideales para una jornada de deporte al aire libre en pleno invierno con sus botas de combate confeccionadas en ante de color marrón oscuro, de See by Chloé, que presentan una suela dentada todoterreno.

Durante su visita a la 1º La Guardia de Dragones de la Reina, la princesa de Gales ha podido experimentar algunas de las actividades que día tras día llevan a cabo los miembros del regimiento, como la comunicación por radio o el manejo de drones. Para ello, se ha enfundado en la indumentaria militar reglamentaria.

Sobre la solapa, no podía faltar el llamado Remembrance Poppy, una flor artificial en forma de amapola roja que se luce cada 11 de noviembre con motivo del Día del Recuerdo en honor a los sacrificios de las fuerzas armadas y los civiles en tiempos de guerra. Es habitual que los miembros de la familia real, como Kate, luzcan la flor desde que empieza el mes.