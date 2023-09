La pasión de la princesa de Gales por las chaquetas para cuando hace frío a finales de verano Como en las últimas dos semanas, Kate Middleton vuelve a definir su imagen con un look en el que incorpora un 'blazer'. En el día de hoy, un diseño que no veíamos desde 2021

No hay duda de que Kate Middleton (41) es una de las royals más inspiradoras. De hecho, en su armario, figuran decenas de prendas que, curiosamente, también han fichado estrellas de Hollywood. Sin embargo, lejos de sus elecciones más festivas o de sus vestidos de tendencia, hay un estilo que le gusta especialmente cuando tiene que acudir a compromisos institucionales de trabajo. Hablamos de su pasión por los looks de trabajo con chaqueta como el que ha llevado hoy para visitar la Royal Naval Air Station (RNAS) en Yeovilton (Reino Unido). Además, su elección es mucho más que anecdótica, pues también la princesa de Gales lució un blazer en sus últimos tres estilismos previos.

Sus icónicos looks con chaqueta

Por ejemplo, y por citar uno de ellos, el pasado 12 de septiembre, Kate Middleton acudió a visitar la prisión de entrenamiento de High Down en Sutton para conocer cómo la organización benéfica The Forward Trust apoya a quienes se encuentran dentro del sistema penal para recuperarse de sus adicciones. Aquel día, la princesa de Gales lució un conjunto de chaqueta en color azul marino que, además, suponía toda una revelación. Y es que este diseño llevaba el sello de Sarah Burton para Alexander McQueen. Curiosamente, esta elección se hacía un día después del anuncio de que la diseñara británica abandonaba esta casa de moda. Ella era icónica para la mujer del príncipe Guillermo, pues no solo firma muchas de la prendas de su armario, sino que también diseñó su vestido de novia.

Una chaqueta que no veíamos desde 2021

En el día de hoy lunes 18 de septiembre, la princesa de Gales ha querido definir su look con chaqueta rebuscando en su armario de años pasados. En concreto, ha reciclado un blazer de lana en negro y con doble botonadura en color dorado, del sello Holland Cooper. En la actualidad, esta prenda sigue estando a la venta con un precio de 719 euros. Sin embargo, la primera vez que Kate Middleton lució este diseño fue el 26 de mayo de 2021 durante un viaje oficial a Escocia, en el que no faltó moda española. Desde entonces, no se la habíamos vuelto a ver.

Para combinar su chaqueta de doble botonadura de Holland Cooper en su vista a RNAS, la princesa de Gales ha querido rebajar la sobriedad de esta prenda con unos pantalones pitillo que le hacen piernas infinitas, así como con un top blanco de pronunciado escote redondo y muy ajustado al cuerpo. Además, si hace dos años quiso llevar este blazer con unas zapatillas blancas, hoy opta por unos salones muy cómodo de tacón ancho mucho más estable.