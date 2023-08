Ingrid de Noruega sorprende con un comentado vestido abullonado y calzado 'made in Spain' La joven princesa ha brillado gracias a un diseño ideal para ocasiones destacadas que incorpora una abertura frontal en la falda

El pasado 20 de julio el príncipe Haakon de Noruega cumplió 50 años y, un mes después, el 19 de agosto, lo hizo su mujer, la princesa Mette-Marit. Aunque ambos habían celebrado ya sus respectivos aniversarios en la intimidad, ayer organizaron una cena a modo de festejo en el Palacio Real de Oslo, de la que han compartido fotografías y detalles a través de su página web. Gracias a ellas hemos podido ver varios retratos de la familia al completo, así como descubrir los estilismos que los royals noruegos escogieron para esta fecha tan señalada. No se trataba de un acto de gala, de hecho, los hombres llevan traje pero no corbata, y las asistentes brillaron con looks de invitada muy elegantes que nos inspiran de cara a nuestros últimos eventos estivales.

VER GALERÍA

Encaje y estampados

Mette-Marit optó por un vestido blanco largo, un modelo de cuello redondeado y manga corta confeccionado en un tejido de encaje floral con detalles transparentes firmado por The Vampire's Wife, una firma que adoran las royals británicas como Kate Middleton o Eugenia y Beatriz de York. Completó con un divertido bolso de rafia en forma de tucán de Serpui y unos pendientes colgantes de perlas. Por su parte, su cuñada, Marta Luisa, se decantó por una imagen más bohemia mediante un vestido de Hale Bob en tonos azules con motivos de paisley y pendientes turquesas en forma de lágrima.

- Las princesas de la generación de Leonor se hacen mayores

VER GALERÍA

El triunfo de la heredera

Sin embargo, el look más comentado fue el de la heredera al trono, una opción muy juvenil ideal también para bodas, bautizos, comuniones, graduaciones... Está protagonizado por un vestido de Reformation, marca que arrasa entre celebrities como Selena Gomez, Jennifer Lopez, Sienna Miller o Taylor Swift, entre otras muchas. Concretamente, Ingrid apostó por el modelo bautizado como Belgium, una pieza de escote cuadrado, manga abullonada, corte a la cintura y falda midi en línea 'A' con volante en el bajo que generó numerosos comentarios gracias a la pronunciada abertura de su falda, la cual aporta un toque fresco y diferente.

- Ingrid se supera con un vestido de volantes que llevó su madre y la tiara Boucheron Pearl Circle

VER GALERÍA

El diseño está confeccionado en un tejido de lino azul marino y se encuentra a la venta por 298 euros a través de la página web en todas las tallas. Ingrid lo combinó con unos pendientes colgantes de perlas degradadas de Sophie Bille Brahe, un bolsito de rayas naranjas y lilas de Maria La Rosa y unas sandalias 'made in Spain'. Se trata de un par de Unisa, una marca española que ha conquistado también a la reina Letizia, en piel de tono nude con pulsera al tobillo y tacon ancho y bajo.

Loading the player...

Todos los detalles de la espectacular fiesta de Haakon y Mette-Marit de Noruega en el Palacio de Oslo