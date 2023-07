La princesa Leonor se compra en las rebajas de Zara un nuevo vestido 'cut-out' de 20 euros La primogénita de don Felipe y doña Letizia repite una fórmula de moda española infalible con su último look

La cuenta atrás para las vacaciones de la Familia Real ha comenzado. Será el último verano de la princesa Leonor previo a su formación militar, un paso más en su proceso de preparación para heredar el trono, así que no sorprende que sus últimos looks dejen clara una evolución en su estilo que la acerca al armario de su madre. Pudimos verlas juntas hace unos días en la Academia General Militar de Zaragoza, que será hogar de la primogénita en los próximos años, donde quedó en evidencia la influencia de los adorados vestidos de lunares de la Reina. Este viernes, volvemos a encontrarnos la familia para confirmar que toma sus consejos al pie de la letra.

Un nuevo vestido de Zara en el armario de Leonor

La familia al completo ha recibido en audiencia al patronato de la Fundación del Comité Español de los Colegios del Mundo Unido en el madrileño Palacio de la Zarzuela. Allí, la princesa Leonor ha coincidido con algunos de sus compañeros de promoción, pues recordemos que cursó el bachillerato en UWC Atlantic College de Gales, uno de los centros adscritos a la organización, y se ha decantado para su look por un precioso vestido estampado que destaca por su versatilidad y su precio.

La primogénita de doña Letizia ha escogido un vestido midi con escote en pico que se cierra por medio de un nudo, detalle también presente en el vestido naranja de la firma madrileña Lady Pipa que compró en las rebajas, y mangas ligeramente abullonadas que caen por debajo del codo. Justo debajo del pecho, el diseño presenta una abertura triangular que deja ver un poco del abdomen sin por ello desvelar demasiado, haciendo de esta pieza una alternativa ideal tanto para planes más causales como para ocasiones especiales.

Se trata de una creación de Zara que lamentablemente no se encuentra disponible en la web de la firma, pero sí sabemos que su precio original era de 49,95 euros y que llegó a estar rebajado a 19,99 euros en las últimas semanas de descuentos de verano. Como es costumbre, la Princesa no ha acompañado el look con pendientes de gran formato, collares o brazaletes sino que ha llevado su melena suelta con un favorecedor corte escalonado que enmarca su rostro a ambos lados.

Alpargatas verdes que estilizan para un look coordinado

Lo que sí ha hecho ha sido añadir un toque de color adicional en su calzado con estas alpargatas de cuña de esparto altas con diseño en piel verde 100% española con pulsera al tono al tobillo, de la firma Clooui (135 euros), que se distinguen por su escote en forma de 'V' sobre el empeine, cuya función principal es estilizar el pie, y una abertura en la parte posterior para facilitar el flujo de aire.

Aquí encontramos similitudes claras con respecto al estilismo que seleccionó la Princesa en julio de 2021, cuando se reunió con el patronato en Zarzuela de cara a su ingreso en UWC Atlantic College. Dos años más tarde, esa imagen de una futura estudiante de bachillerato, luciendo un sobrio vestido tropical con alpargatas clásicas, se transforma en otra más madura: la de una mujer sofisticada con predilección por los estampados alegres sobre siluetas voluminosas.