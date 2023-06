Georgina, icono de Madrid a Los Ángeles gracias a su nuevo proyecto de moda

Después de lanzar su propia serie documental con Netflix, colaborar con decenas de firmas de lujo y desfilar por las alfombras rojas más mediáticas, Georgina Rodríguez ha dejado claro que, a pesar de haberse dado a conocer como pareja de Cristiano Ronaldo, su nombre suena con fuerza en todo el mundo por derecho propio. El atrevido estilo de la exbailarina inspira a más de 50 millones de seguidores que la consideran un icono de moda por sus sensuales looks, así que solo era cuestión de tiempo que cumpliera un sueño más en su carrera como modelo: ser nombrada imagen de la campaña Otoño/Invierno 2023 de GUESS y Marciano, firmas originarias de Los Ángeles.

VER GALERÍA

- De Georgina a Miriam Rodríguez: las 'celebrities' se rinden al vestido español de plumas más viral

Georgina Rodríguez, diva del cine en la nueva campaña de GUESS

"Me siento realmente honrada de haber sido invitada a trabajar en esta nueva campaña para GUESS y Marciano", afirmó Georgina. "Me encanta la marca y los valores que representa. Me encanta vestir las colecciones porque me hacen sentir empoderada y sexy a la vez. Tienen un marcado carácter femenino a la vez que expresan una esencia atemporal".

Dirigida por Paul Marciano, director creativo de GUESS, esta nueva campaña tiene como escenario el histórico Hotel Santo Mauro de Madrid, que en el siglio XIX fue residencia del duque de Santo Mauro. Su diseño de influencia francesa, plasmado en cada detalle de sus majestuosas habitaciones, así como sus lujosos jardines privados con castaños centenarios, actuaron de telón de fondo para el lente de la reconocida fotógrafa italiana Nima Benati.

"Queríamos capturar un día en la vida de Georgina, yendo detrás del velo para echar un vistazo a la vida de glamour de esta superestrella", aclaró Paul Marciano. En las imágenes, Georgina reescribe las normas de la vida palaciega con su felino porte de diva del cine, luciendo las acorsetadas creaciones de la firma con un estilismo evocador a los antiguos posados de Sofia Loren.

VER GALERÍA

- La prueba definitiva de que el éxito de Georgina Rodríguez no tiene fronteras

Una alianza con sentido: se convierte en Guess Girl

Hace poco más de 40 años, los hermanos Marciano se propusieron trasladar el glamour de Hollywood al guardarropas de diario. Para ello, eligieron un símbolo estadounidense para su innovador producto: los vaqueros. GUESS se apropió de ellos para hacerlos, por fin, una prenda de moda sumamente elegante, al ofrecer una amplia gama de cortes o lavados destinados a resaltar los mejores atributos de la silueta femenina.

Sus campañas publicitarias dieron inmediatamente la vuelta al mundo, pues mostraban a chicas contemporáneas en una seductora actitud que jamás se había utilizado en la venta de vaqueros. ¿Te suenan Claudia Schiffer, Carla Bruni o Naomi Campbell? Las llamadas Guess Girls se convirtieron rápidamente en referentes de belleza, definiendo la moda de una época con el espíritu provocativo de la marca.

VER GALERÍA

- Georgina Rodríguez se transforma en Audrey Hepburn con su último cambio de look

Una colección hecha para ella

Georgina personifica los exhuberantes diseños de ambas marcas, fusionándose con su universo creativo como si fuese propio. La colección Otoño/Invierno 2023 presenta una gran variedad de colores potentes, vestidos ajustados que se amoldan al cuerpo como un reloj de arena, conjuntos coordinados en texturas brillantes, aterciopeladas o caladas, y cortes sumamente favorecedores para la mujer empoderada.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Georgina en nuestra nueva campaña con GUESS y Marciano. Georgina es una mujer fuerte, segura y decidida. Esta campaña y esta localización reflejan plenamente no solo su belleza natural, sino también su sensualidad, dinamismo y fuerza interior, interpretando a la perfección la visión y el estilo de las marcas", comentó Paul Marciano sobre su último fichaje estrella.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Georgina Rodríguez, donde descubrimos su estilo personal, su faceta como madre y su historia de amor con el futbolista Cristiano Ronaldo. Puedes ver más en la plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!