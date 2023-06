La princesa Ana impacta en Ascot con un vestido turquesa que estrenó cuando tenía 27 años

Entre las mujeres de la élite británica que están derrochando elegancia en las carreras hípicas de Ascot, ha destacado este miércoles la princesa Ana por un particular detalle en su estilismo, solo perceptible al ojo experto de las seguidoras de moda real. En la segunda jornada ecuestre del condado de Berckshire, la hermana de Carlos III nos ha sorprendido al rescatar un vestido que no veía la luz desde hace más cuatro décadas. Así es, no se trata de un broche familiar o de unos pendientes antiguos sino de un bonito diseño midi de color turquesa que le sienta igual que entonces.

La princesa Ana repite un vestido de 1978

La princesa Ana no es ajena a volver a usar prendas de su armario una y otra vez, en línea con su pasión por la sostenibilidad, que comparte con su hermano Carlos III, pero definitivamente no esperábamos que conservase este vestido azul turquesa de cuello redondo con falda de tablas por más de treinta años.

Aunque apenas se aprecia debajo de su chaqueta corta de seda blanca, sabemos que el diseño tiene mangas cortas abullonadas, nueve botones forrados en la parte frontal distribuidos en series de tres, un patrón de cuadros en la parte superior y un cinturón del mismo tono con hebilla.

La princesa Ana llevó este vestido azul por primera vez en 1978, cuando tenía 27 años. Aquel día, acompañó a su difunta madre, la reina Isabel II, a un compromiso en el Palacio de Buckingham, donde recibieron al presidente y la primera dama de Botswana, Sir Seretse Khama y Lady Khama, durante su visita oficial a Gran Bretaña. Lo complementó con un bolso negro mediano, un broche apenas distinguible y pendientes de perlas diminutas.

Un tocado a juego y joyas familiares para terminar el look

Al ser Ascot, no podía faltar un buen tocado. La hija de Isabel II ha coordinado su estilismo con un sombrero de fieltro azul que presenta una flor sobre el ala, de similar tonalidad que su hermoso broche. Este fue extraído de la tiara Aquamarine Pine Flower, hecha por Cartier, que perteneció a la Reina Madre hasta su muerte, pasando a manos de Ana. En cuanto al resto de joyas, escogió unos discretos pendientes de perlas y su collar tres filas de perlas.

