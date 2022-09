La princesa Ana recupera el traje con el que se despidió de Diana de Gales en 1997

El protocolo de vestimenta real está compuesto por estrictas normas que cada miembro de la familia debe seguir al pie de la letra, y esto no cambia cuando llega el momento de lamentar una pérdida. Desde el fallecimiento de Isabel II, sus nietas, así como la actual Princesa de Gales y la duquesa de Sussex, se han ceñido a la tradición con sus estilismos de luto en cada acto público, incorporando además algunas joyas heredadas de la soberana. Era de esperarse que vistiesen prendas cargadas de simbolismo, aunque pocos expertos hubieran podido anticipar la elección de la princesa Ana para acompañar al féretro de su madre de vuelta a Londres.

La princesa Ana recupera un traje fúnebre que no habíamos visto en 25 años

En su salida de Edimburgo a Londres, el pasado 13 de septiembre, la princesa Ana se enfundó en una sofisticada chaqueta de silueta péplum, hombreras marcadas y cuello rendondo sellado con un botón dorado, en conjunto con una falda de estilo lápiz que accesorizó con medias de cristal negras, salones de tacón bajo y un discreto tocado sobre su cabeza. Inmediatamente, fue su bolso lo que nos llamó especialmente la atención, pues se trata del llamado Balmoral Blue Jura, que está forrado con el patrón de tartán propio de la zona de Balmoral, donde falleció la reina Isabel II.

Sin embargo, y para nuestra sorpresa, este tierno guiño al hogar de la monarca no es lo más llamativo del look. En principio, el conjunto de la princesa Ana parece un traje sencillo y apropiado, sin anécdota detrás, pero al remontarnos 25 años en el tiempo, encontramos que la hermana del recién nombrado rey Carlos III había lucido este sobrio look en otra triste cita familiar: el funeral de Diana de Gales.

La despedida de Diana de Gales

El 6 de septiembre de 1997, la Familia Real Británica se reunió en la Abadía de Westminster para dar el último adiós que quien fuera por aquel entonces la Princesa de Gales, madre de Guillermo y Harry de Inglaterra. Las imágenes de aquel día desvelan que Ana llevó el mismo traje negro de dos piezas ese día, aunque lo complementó -siguiendo el protocolo funerario- con un collar de perlas (la joya de luto de los británicos desde el reinado de la reina Victoria) y una gran pamela negra que estaba decorada con un velo de rejilla con el fin de cubrir parcialmente su rostro. En cuanto al bolso, escogió un modelo clásico de piel de cordero acolchada, de Chanel, con la distintiva asa de cadena dorada.

