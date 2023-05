Hablamos con Martina Svedin: 'Mi madre nos inspira todos los días en muchos sentidos'

Sus apariciones en los medios son reducidas, pero cuando lo hace, en los titulares no faltan referencias a su estilo. Martina Svedin, la hija mediana de Helene Svedin y Luis Figo, ha heredado la belleza y el estilo de su madre. Por eso no nos sorprende que ya haya hecho sus pinitos como modelo o que en sus redes sociales, siempre llenas de fotografías muy cuidadas, no falten looks de tendencia y otras propuestas de ensueño. Aunque uno de los estilismos más especiales lo eligió para la celebración del 50 cumpleaños de su padre, hace solo unos días deslumbró en la fiesta que organizó Rabat para presentar sus nuevas colecciones bajo un universo bautizado como Magia Salvaje. Un evento al que acudió, junto a su hermana Daniela, con un vestido negro midi de Alicia Rueda que cedia el protagonismo a las maravillosas joyas de la colección Rabat Diamonds. Hablamos con ella sobre sus gustos en moda y joyería, sus pasiones y su mayor referente, su madre.

¿Cómo definirías la colección Magia Salvaje?

Una colección llena de luz y colores utilizando siluetas de la naturaleza.

¿Cómo defines tu estilo?

Sencillo y elegante.

¿Cuáles son tus trucos para acertar en looks de invitada, ya sea para una boda o un evento?

¡Siempre ir lo más simple y elegante porque nunca fallará! Mi truco es adornarlo con joyas doradas para darle luz.

Has vivido en San Diego, viajado a Costa Rica, México y Londres en los últimos meses… ¿Cuál es el lugar que más te inspira?

¡Qué difícil elegir! Todos, la verdad… Cada uno tiene su propia magia escondida. Cualquier sitio donde el mar esté cerca me inspira.

¿Qué es lo que nunca falta en tu maleta cuando viajas?

Mis cámaras desechables y un buen vestido.

¿De qué forma tu madre, Helene, os inspira a ti a tus hermanas?

Mi madre nos inspira todos los días en muchos sentidos, pero más que nada en ser la mejor versión de tí misma. ¡La verdad es que no sé qué haría sin ella! Es una hermana más y tengo mucha suerte de llamarla mi mamma.

