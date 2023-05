De la mezcla de 'prints' al truco que aprendió de su madre: Patricia Sañes nos cuenta cómo ha conseguido su personal estilo

Periodista especializada en moda, Patricia Sañes es una de las referentes de estilo más seguidas de nuestro país, y también una de las más atrevida cuando hablamos de mezclas que parecen imposibles, pero no podrían encajar mejor. Gracias a su otra pasión, el arte, la catalana logra que sus looks sean tan inspiradores como un lienzo. De la mano de Louis Vuitton, y desde Marbella, donde la maison cuenta con una lujosa tienda en el prestigioso Hotel Marbella Club, la influencer nos adelanta las tendencias más bonitas de este verano, revela las claves con las que siempre acierta a la hora de conformar sus looks y nos habla sobre su próximo proyecto, un libro sobre "moda, arte contemporáneo y redes sociales".

VER GALERÍA

Hace poco, describías en ¡HOLA! Living tu salón como "una mezcla variopinta (...) que resume bien cómo soy". ¿Cómo refleja tu forma de vestir esta personalidad?

La mezcla de colores y estampados, las siluetas oversize, los vestidos babydoll y el tacón midi podrían ser un buen resumen de mí.

¿Cuál es el truco para mezclar estampados y coloridos, como tú haces, y que funcione?

Sentirte a gusto con lo que llevas. En mi opinión, en moda, no hay más normas que las que dicta tu forma de ser.

¿Qué estampado no llevarías nunca?

Creo que ninguno…

VER GALERÍA

¿Cómo escoges el estilismo para un evento como la fiesta de Louis Vuitton en Marbella?

Suelo priorizar que el look hable de mí a la localización del evento. Y siempre busco ese punto histriónico que, en esta ocasión, he conseguido llevando el bolso Capucines pintado por la artista Yayoi Kusama, un accesorio ideal para combinar con un vestido de corte sesentero en tonos neutros.

Un consejo para acertar siempre en un estilismo de invitada...

¡Sáltate el protocolo cuando el look te lo pida!

VER GALERÍA

¿Cuál será tu próxima compra?

Un caftán de Lemlem. Todas las prendas de la marca están hechas a mano por mujeres etíopes. Hace años que cada verano incorporo una nueva joya Lemlem a mi colección.

En general, sueles llevar zapatos planos o zapatillas. ¿Por qué los prefieres a los tacones?

No llego al 1,60 metros de altura y suelo huir de los tacones. Creo que no tengo que esforzarme por parecer más alta, y supongo que apostar por calzado plano o tacón midi -además de que me chifla su estética desenfadada- es una forma de reivindicación. También reconozco que cuando llevo tacones me siento overdressed.

VER GALERÍA

¿En qué ha cambiado tu forma de vestir desde que eres mamá?

Si te soy sincera… ¡en nada! Siempre he tenido muy claro que no quiero dejar de ser Patricia porque soy madre.

Dices que tu madre viste muy bien, ¿qué clave has heredado de ella?

Abotonarme el cuello de la camisa. Verla a ella me incitó a hacerlo y me da un toque masculino que me chifla.

¿Y hay alguna prenda o accesorio suyo que utilices tú?

Un abrigo sesentero de estampado tartán y un anillo de oro amarillo con brillantitos de colores que no me quito.

VER GALERÍA

Dices que con tu trabajo digital, lo que buscas es inspirar. ¿Quién te inspira a ti?

Mi madre y mi hermana, Andrea Sañes; Leandra Medine y las artistas Frida Kahlo, Yayoi Kusama y Gabrielle Graessle.

¿Qué puedes adelantarnos sobre tu libro?

Si te gusta la moda, el arte contemporáneo, las redes sociales y los carácteres de extremos… ¡la protagonista te encantará!

VER GALERÍA

Fotógrafo: Javier López. Asistente de fotografía: Sheila Velasco.

Estilismo: Leire Peña (looks de Louis Vuitton). Maquillaje y peluquería: Yurema Villa para Guerlain.

Agradecimientos: Hotel Marbella Club.