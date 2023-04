Adiós a Mary Quant, la diseñadora que inventó la minifalda hace más de medio siglo

Hay prendas que pasan a la historia, diseñadores que la marcan, y, en otros casos, un binomio que va de la mano como ocurre con Mary Quant. La revolucionara modista a la que le debemos una de las prendas más importantes del mercado, ha fallecido hoy, 13 de abril, a sus 93 años en su casa del condado de Surrey (Inglaterra), según ha confirmado su familia. El mundo de la moda vuelve a estar de luto. Después de perder meses atrás a Paco Rabanne y Vivienne Westwood, la triste noticia de la muerte de la inglesa ha conmovido a la industria. ¿No sabes quién es? Te daremos una pista esencial: le debemos que hoy tengamos en nuestro armario un par de minifaldas colgadas.

La historia de Mary Quant

Mundialmente conocida por popularizar el atuendo de pocos centímetros que deja las rodillas y parte del muslo al descubierto en la fabulosa época de lo sesenta, también ha pasado a formar parte de los libros de historia gracias a su visión vanguardista que más adelante te desvelaremos. Nació el 11 de febrero de 1934 en el seno de una familia británica, sus padres eran profesores y ella tenía pautado seguir el mismo camino. Pero todo cambió cuando conoció al que sería su marido y socio, Alexander Plunket Greene, mientras estudiaba en la Escuela de Arte Goldsmiths de la Universidad de Londres. Junto a él se sumergió en el mundo de los negocios y abrió en 1955 una tienda, Bazaar, en la zona de King’s Road en la que vendía ropa de diferentes diseñadores a los clientes que buscaban la originalidad.

Una innovadora diseñadora

Pero todo cambió cuando comenzó a elaborar su propia ropa casi de manera intuitiva ya que no tenía muchos conocimientos como modista, pero decidió comercializarla en el espacio situado en el barrio londinense de Chelsea, se había convertido en el place to be para los jóvenes de la época, ¡y fue todo un éxito! Tras venir de una época triste por la Segunda Guerra Mundial, sus propuestas cargadas de color y optimismo con telas cómodas que invitaban al movimiento, experimentaron una gran acogida. En aquel instante, Mary Quant comenzó a definir el estilo sixties casi sin darse cuenta. Lo mismo ocurrió con la invención de la mencionada minifalda, desafiando así el vestidor femenino que se encontraba en una época un tanto aburrida y lineal, ahora este atuendo que deja a la vista las piernas, forma parte del fondo de armario de toda experta en moda.

Pero la que decía "una mujer es tan joven como su rodilla”, no fue el único logro que sumó a su exitosa carrera. A la emprendedora que hoy rememoramos, también se le atribuyen tendencias como las medias de colores que se volvieron tan usuales entre las inglesas en los sesenta y setenta, los suéteres acanalados y ceñidos que seguramente ya habrás lucidos, pero también los chalecos de ganchillo y los cinturones caídos. Tal fue la influencia que marcó en la sociedad, que en 1966 recibió de las manos de la reina Isabel II de Inglaterra el prestigioso título de Oficial de la Orden del Imperio Británico, la misma fecha en la que se embarcó en la industria de la cosmética para la que utilizó el símbolo de una margarita como logo para su compañía. Finalmente, a principios de los 2000 se despidió para siempre de sus funciones, disfrutando de una tranquila vida familiar lejos del foco mediático.