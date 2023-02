Hablamos con Ghada Amer y Brian Calvin, los artistas que reimaginan el bolso icónico de Diana de Gales

A lo largo de su historia, son cientos (o miles) los bolsos que una firma de lujo lanza al mercado, pero solo unos pocos los que consiguen establecerse como piezas atemporales que siguen siendo objeto de deseo generación tras generación. El bautizado como Lady Dior es uno de los que lo ha logrado, siendo considerado un icono de elegancia y sofisticación casi tres décadas después de su lanzamiento. Una de las responsables de que esto ocurra es, sin duda, Diana de Gales, en honor a quien se renombró este diseño haciendo un guiño entre su nombre y el de la casa que lo firmaba. En 1995, la inolvidable Princesa viajó a París, donde se reunió con el presidente francés Jacques Chirac y su esposa, Bernadette Chiarc, a quien se le ocurrió regalarle a Diana un bolso exclusivo diseñado por Dior. El equipo creativo de la maison, con Gianfranco Ferré a la cabeza, reeditó para ella el modelo Chouchou, y el resultado es historia.

Un bolso que pasó a la historia

Se trata de un pequeño modelo de mano con una caja rectangular como base y forro acolchado inspirado en la tapicería de las sillas Napoleón III que el propio Christian Dior utilizó en sus primeros desfiles. Cuenta con asas rígidas semicirculares, de las cuales cuelga un adorno con la forma de las cuatro letras de Dior, una de sus señas de identidad. A la Princesa le gustó tanto que no tardó en estrenarlo en público, y fueron numerosas las veces en las que se lo vimos hasta su muerte en 1997, incluida su aparición estelar en la gala del MET.

Como decimos, hoy este bolso continúa siendo un auténtico emblema de la maison francesa, y son incontables las celebrities que han sucumbido a él desde su lanzamiento. Además, es el protagonista de uno de los proyectos artísticos más famosos de la firma francesa: Dior Lady Art. A lo largo de las 7 ediciones que lleva, se invita a un número de artistas seleccionados a reinterpretar este icono atemporal, creando unas ediciones limitadísimas de las cuales hay muy pocas unidades en el mundo. Los últimos en participar han sido Brian Calvin y Ghada Amer, con quienes hablamos para conocer de primera mano cómo ha sido el proceso creativo de esas piezas tan especiales.

Feminismo y reivindicación a través de la moda y el arte

Ghada Amer es una artista plástica nacida en El Cairo pero afincada en Nueva York, cuyas obras están realizadas desde una perspectiva de género y busca tratar temas como la opresión hacia las mujeres y denunciar roles tradicionales y estereotipos. Destaca su trabajo con pinturas bordadas, técnica que ha empleado en esta ocasión para renovar el citado bolso Lady Dior, lo que ha supuesto un auténtico desafío. "Me ha gustado mucho colaborar en el proyecto Dior Lady Art porque siempre me gusta el reto de trabajar sobre nuevas formas y aprender nuevos medios artísticos, diferentes de los que estoy acostumbrada. Es sobre todo el proceso de creación y la creatividad que lo acompaña lo que me ha atraído de este proyecto, más que la idea de trabajar sobre la moda" nos explica.

En cuanto al objetivo que tenía para ella esta unión nos cuenta que buscaba "crear un bolso que reflejara mis prácticas pictóricas y escultóricas. Además, soy feminista, por lo que siempre busco maneras de revindicar los derechos de la mujer". Señala que, al final, su diseño está inspirado en sus trabajos anteriores y plasma varios de sus éxitos: "mi inspiración para el bolso Lady Dior es mi escultura-jardín Women's Qualities, que creé por primera vez en el año 2000 y que volví a crear en 2020. En ella, pedí a varios hombres y mujeres que me dijeran cuáles eran las principales cualidades de una mujer y esculpí las respuestas más comunes en mi escultura".

Precisamente esos adjetivos son los que ha querido bordar en el bolso, seis cualidades de la mujer: fuerte, cariñosa, afectuosa, cuidadosa, resistente y decidida. "Para el asa decidí trabajar con mi serie Thoughts, que son esculturas abstractas que realicé con la mano izquierda. Para mí, esta técnica era una especie de 'escritura automática', una escultura en piloto automático" finaliza.

Nuevas perspectivas para sus obras

El segundo artista invitado a participar en este proyecto tan especial ha sido el estadounidense Brian Calvin, quien confiesa que esta unión ha sido un sueño para él: "para mí, ha sido increíble trabajar con una marca como Dior que además, en mi opinión, representa tanto la iconicidad como la idea de evolucionar. Gracias a la increíble habilidad y conocimiento del equipo, pudimos experimentar con materiales que producen una tactilidad con la que nunca habría podido soñar sin pasar por el proceso creativo".

Cuando hablamos de la unión entre moda y arte, explica que le "encanta la idea de romper fronteras, culturalmente, pero también personalmente. Las colaboraciones son una gran oportunidad para apoyarse en los conocimientos, la habilidad y la experiencia de otras personas. El proceso ofrece a la imaginación una nueva perspectiva. En cuanto a la moda en sí, yo personalmente paso más tiempo observando la moda que participando activamente en ella. Como pintor figurativo, siempre siento curiosidad por cómo la gente construye su identidad".

En su caso, ha utilizado el bolso para reinterpretar alguna de sus imágenes más icónicas centrándose en el estampado y la textura. "En nuestro mundo hipervisual, quiero crear imágenes que corten el tráfico. Espero que mis obras capten la atención del espectador y ralenticen el mundo por un momento o dos" nos cuenta.