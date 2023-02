Carlota Casiraghi: 'total look' negro y abrigo de tartán para un conjunto premamá de lo más acertado La 'royal' ha apostado por la sencillez y la comodidad para asistir al Festival de Circo de Montecarlo

No veíamos a Carlota Casiraghi posar frente a las cámaras en un evento oficial desde el pasado mes de noviembre, cuando la hija de Carolina de Mónaco asistía a los actos del Día Nacional del Principado, por primera vez junto a su marido, el productor Dimitri Rassam. En aquella ocasión la royal escogía un vestido largo con estampado de cuadros, firmado por Chanel. Uno de sus prints favoritos, tal y como ha vuelto a demostrar con su último look premamá. Y es que después de que la prensa francesa confirmase el embarazo de la joven Grimaldi a principios de enero, la expectación entorno a sus apariciones públicas no ha hecho más que crecer.

- Carlota Casiraghi está embarazada de su tercer hijo según la prensa francesa

Ayer se dejaba ver de nuevo junto a su hijo Raphael, fruto de su anterior relación con el comediante Gad Elmaleh, en el tradicional Festival de Circo de Montecarlo, uno de los actos culturales más señalados de la región. Tampoco quiso perderse la cita Estefanía de Mónaco, presidenta de honor de este evento desde el 2006. En esta segunda jornada de celebraciones, tía y sobrina han posado juntas luciendo conjuntos que guardan cierta similitud entre sí.

- Estefanía de Mónaco, casi irreconocible con gafas en su tradicional cita circense

Ambas han recurrido a infalible color negro para dotar a sus elecciones de una sobriedad que, aunque acorde con un acto formal como este, dista bastante de las elecciones habituales con las que suele sorprender Carlota Casiraghi, algo más arriesgadas y coloridas. La nieta de Grace Kelly elegía unos pantalones anchos ligeramente acampanados, a juego con un jersey de cuello alto y unos botines de tacón en el mismo color. Una apuesta muy similar a la de Estefanía de Mónaco, diferenciada tan solo por el abrigo que escogieron.

- Carlota Casiraghi, la mejor inspiración para invitadas de invierno con su elegante vestido 'tweed'

Mientras que su tía apostaba por una pieza en color rojo, su sobrina optaba por un modelo menos clásico: un abrigo oversize con hombreras y estampado de tartán, una de las tendencias que se ha colado este invierno en el street style, apoderándose de buena parte de prendas de temporada. Con él lograba un conjunto sencillo y cómodo, que además ha despertado cierta curiosidad, ya que el diseño ancho parece disimular las curvas de su reciente embarazo, sin que se pueda apreciar con claridad.

