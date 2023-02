Doña Letizia estrena un vestido bohemio de las rebajas de Mango

Este jueves, los Reyes han emprendido su primer viaje en conjunto de 2023, pero no ha sido dirección a Atenas, donde se encuentra doña Sofía a causa del fallecimiento de Constantino de Grecia, tío de Felipe VI, sino a Menorca. La jornada ha comenzado en la Isla del Rey, donde han podido recorrer el antiguo hospital militar y los restos de su basílica paleocristiana, aunque el motivo principal del inesperado desplazamiento es la inauguración de la Farmacia Llabrés, que visitarán unas horas más tarde. Si bien los baleares presumen de disfrutar de un clima más bien primaveral durante el invierno, aún nos encontramos en pleno enero, por lo que doña Letizia ha tenido que cubrir su nuevo vestido bohemio de rebajas con un elegante abrigo de maxisolapas.

El nuevo hallazgo de la Reina en las rebajas de enero

La Reina ha dejado sus confiables menorquinas estivales en Madrid, guardadas hasta nuevo aviso, pero ello no significa que se haya olvidado de sus característicos vestidos fluidos, un aliado que reutiliza los 12 meses del año gracias a las infinitas combinaciones que ofrece. Esta mañana, ha llevado un diseño bohemio de volantes adornado con el estampado paisley que resulta propio de esta estética relajada, aunque hemos podido ver poco de esta pieza, al estar cubierta casi al completo por un abrigo crudo de lana sostenible con maxisolapas, de &OtherStories, que acapara prácticamente toda la atención.

El vestido lleva la firma de Mango y puedes ficharlo en las rebajas por 29,99 euros, aunque su precio original era de 59,99 euros. Si bien no se encuentra disponible en todas las tallas, la firma española tiene contemplado reponer ejemplares en las próximas horas de cara a las segundas rebajas, que dan comienzo esta semana.

Su diseño de corte recto, cuello perkins y mangas largas abullonadas de puño fruncido contiene toda la formalidad que exigen los compromisos de la Reina, especialmente en los meses de invierno, sumado al detalle de nido de abeja a la altura de la cintura, que resalta su figura como un reloj de arena. No hemos podido apreciar, sin embargo, si doña Letizia ha modificado la sutil abertura triangular en la espalda que presenta el vestido, como ha hecho en anteriores ocasiones.

Los caminos de piedra, así como los suelos montañosos de la isla, dificultan el caminar con tacones de aguja, el calzado predilecto de la Reina, así que no ha tenido más opción que decantarse por unas botas de caña alta igual de estilosas y mucho más cómodas, un par de tacón grueso que está elaborado con piel natural, en sintonía con su bolso de hombro realizado en cuero de ternera curtido negro, cortesía de Adolfo Domínguez, que estrenó durante su visita oficial a Croacia con un mono victoriano de Teresa Helbig.

Sus joyas 'fetiche' este 2023

La fórmula de doña Letizia en el ámbito de los complementos se mantiene constante en cada uno de sus compromisos de este 2023. Ya no sorprende la sustitución del anillo circular de Karen Hallam, que durante años no desapareció de su mano, en favor de este anillo de oro de 18 quilates, de la firma italiana Coreterno, que lleva grabada la frase Amor che tutto move.

Es una pieza artesanal que lució por primera vez en la Pascua Militar en compañía de unos pendientes de Gold&Roses, el sello madrileño que firma los tres pares distintos que ha llevado en sus compromisos de las dos primeras semanas del año.

Los aros, por su clasicismo, son una de las formas favoritas de doña Letizia al momento de comprar pendientes, pero las criollas triples Shewel aportan un 'extra' especial con su composición distintiva de oro rosa de 18 quilates y diamantes. Su precio es de 1.675 euros en la web de Gold&Roses, una cifra no del todo asequible, pero la influencia de la Reina en custiones de estilo no conoce límites. Según desvelaron recientemente las fundadoras de esta marca a ¡HOLA!, afianzarse en el cajonero real les ha atraído a un alud de nuevas clientas, fascinadas por la delicadeza de sus joyas made in Spain.

