Kate Middleton recupera su famoso vestido rojo de lentejuelas para la felicitación de Navidad La princesa de Gales da la bienvenida a esta época festiva con un significativo look

A dos semanas del día de Nochebuena, la princesa de Gales ha derrochado glamour con el primer posado navideño del año. Y no solo nos ha llamado la atención su acertadísimo vestuario que encaja a la perfección con la época festiva que vivimos, también lo que ha significado, porque no, Kate Middleton no ha estrenado ningún vestido nuevo en esta especial ocasión. Más bien ha recuperado de su amplio, lujoso y envidiado guardarropa uno de los más famosos que ha llevado, ¿adivinas de cuál se trata? Te damos una pista: ¡es rojo!

VER GALERÍA

- Kate Middleton impacta con las joyas de Diana de Gales y un espectacular traje verde en su viaje a Boston

Frente a un pequeño pero frondoso árbol decorado con pequeñas lucecitas, adornos y lazadas doradas, una chimenea y librería aborrotada de libros antiguos, así ha aparecido hoy la futura reina de Inglaterra. Esbozando una sonrisa y las manos entrelazadas felicita a todo el mundo esta Navidad antes de interpretar al piano alguna obra como hizo doce meses atrás. Pero lo que nadie imaginaría es que para este momento optaría por rescatar uno de sus looks más comentados de los últimos tiempos. Si en 2021 dio la bienvenida a la temporada más especial y mágica del año con una fabulosa chaqueta-joya desmontable, en esta ocasión ha optado por un conjunto mucho más festivo y romántico, hablamos del vestido largo que combina delicadamente lentejuelas en tono cereza y elegantes transparencias en los brazos y escote. Pero, ¿cuándo lo estrenó?

VER GALERÍA

- El furor de los vestidos-capa de Meghan Markle llega al armario de Kate Middleton

Allá por mediados del mes de enero de 2020 la vimos por primera vez con el traje joya más viral de su armario, ¡aquel con el que rompió el stock de la firma en cuestión de 24 horas! Para una recepción de gala oficial, Kate Middleton se decantó por esta espectacular obra de arte firmada por Needle & Thread, un diseño creado a partir de un precioso tejido bordado con pedrería y paillettes que destaca por sus mangas de tul semitransparentes decoradas con motivos geométricos de efecto degradado. Con este acertadísimo gesto con el que da una segunda vida a sus prendas de impacto, ha demostrado que es una auténtica apasionada del tono que favorece a todas, ya seas rubia, morena, castaña o incluso pelirroja.

VER GALERÍA

¡De vuelta a EEUU! Analizamos la moda que Kate Middleton lleva en su viaje a Boston

Hace tan solo unos días, volvía a optar por otra opción en el misma gama cromática. Se celebrara la primera recepción diplomática del rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, cita en la que la princesa de Gales deslumbró con un significativo atuendo confeccionado con bordados de lentejuelas de una de sus diseñadoras de cabecera, Jenny Packham, que combinó con su tiara favorita, la Flor de Loto. ¿Ampliará su colección de looks rojos el próximo año que se avecina? ¿O rescatará más trajes que un día vieron la luz?