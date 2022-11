Sassa de Osma y sus blusas españolas con estampados bonitos para pasear por la ciudad La princesa de Hannover sabe cuál es la prenda perfecta para sus looks más urbanos

No hay duda de que, cuando hablamos de looks perfectos de invitada, es inevitable pensar en Sassa de Osma. La Princesa, casada con el príncipe Christian de Hannover, sabe qué tendencias son las que imperan en la temporada y, a la par, cuáles son las que más le favorecen. Por ejemplo, inolvidable es su apuesta de hace prácticamente un año en la boda de Isabel Entrecanales y Edmund Eggins en la iglesia de San Andrés de Toledo. Allí, estaba elegantísima con un vestido estampado de Pertegaz (colección Otoño/Invierno 2021-2022) y un tocado en parasisal tintado de la línea Mimoki Couture de la firma Mimoki. Precisamente, estas eleccione llevaban el sello made in Spain.

Sus compras españolas para ir por la ciudad

Precisamente, Sassa de Osma no es solo la invitada perfecta, pues también sabe acertar con sus looks más urbanos para su día a día en paseos por la ciudad. Y además, la marca España también está presenta en estas elecciones. De hecho, su último flechazo para sus apuestas de street style son unas blusas con estampados muy bonitos que son españolas. Así lo podemos ver en sus publicaciones más recientes de su perfil social.

En la última publicación que ha realizado en su perfil social, Sassa de Osma nos presenta un lookazo en el que, además, nos presenta uno de los modelos de su firma de bolsos MOI&SASS del que está ‘enamorada’. “Loving the Beige Bubble Bag”, señala la estilosa royal en relación a la creación que muestra, un diseño semicircular muy en sintonía con las tendencias de la temporada que más se llevan. Junto con este accesorio, la princesa de Hannover muestra una bonita blusa con estampado multicolor que firma el sello gallego de slow fashion Andión. En concreto, se trata de una creación que puede personalizarse y que tiene un patrón victoriano bautizado como Amelia (268 euros). Con cuello elevado con volante, bordados manuales y mangas abullonadas, esta prenda es perfecta para combinar con unos pantalones lisos como hace ella.

Una compra sostenible

Pocos días antes de esta publicación, Sassa de Osma compartía un momento de paseo por una terraza en la que aprovechó para tomarse un refresco. En esta ocasión, llama también la atención su bonita blusa estampada con motivos geométricos y estilo étnico. ¿De quién es esta prenda? Para conseguirla, hay que dirigirse a la firma sostenible made in Spain JoSephine. En concreto, se trata del top modelo Il Pelicano (189 euros), que está confeccionado en cien por cien algodón.

