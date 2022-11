Sassa de Osma y Moira Laporta: 'No puedes salir sin un bolso, no es solo un accesorio sino parte del look' Hablamos con las diseñadoras sobre la importancia de escoger un bolso de calidad

Decía Yves Saint Laurent que "los accesorios son lo que cohesionan el look y lo hacen único", pero, entre todos ellos, deberíamos distinguir un complemento como el verdadero protagonista de este poder: el bolso. De hecho, para dos de las expertas en moda más reconocidas de nuestro país, las diseñadoras Sassa de Osma y Moira Laporta, realmente este no es un añadido más, sino un elemento fundamental de cualquier estilismo. Así nos lo cuentan las dos fundadoras de la firma MOI&SASS en una entrevista en la que escogen sus bolsos favoritos de la temporada y nos explican por qué es más sostenible apostar por accesorios atemporales y de calidad.

- Creasteis MOI&SASS hace más de tres años. En este tiempo, ¿cómo habéis adaptado vuestros diseños a las tendencias y cómo ha evolucionado la firma?

Sassa de Osma y Moira Laporta: Lanzamos MOI&SASS en el 2018 con la idea de crear un bolso versátil y atemporal sin renunciar a la calidad y la artesanía, y tres años después creemos que la marca ha evolucionado y madurado junto con nosotras, adecuándose en la etapa nos encontramos, pero fiel a lo que nos gusta y nos hace sentir bien.

- ¿Cuál es el bolso que más utilizáis a diario?

Moira: Usamos todos en realidad. Pero más en el día a día, el Ana Bag y también el Bubble Bag que son nuestros superventas. Siendo madre, necesito un bolso pequeño pero que a la vez sea cómodo para llevar lo esencial para esos días más movidos.

- ¿Qué nuevo estilo de bolso planeáis comprar esta temporada?

Sassa: Para esta temporada planeo usar el Mini Nuna tote que lo estamos relanzando en color vino. Para el invierno, este color es mi nueva nueva obsesión; creo que tiene mucha personalidad pero que a la vez te permite jugar mucho a la hora de vestirse.

- En un look de invitada, ¿qué tipo de bolso preferís? ¿Lo elegís antes o después que el resto del estilismo?

Moira: Para un look de invitadas opto por un bolso pequeño, pero suficientemente cómodo para llevar conmigo lo esencial. Por lo general, lo elijo al final para que potencie el look.

- ¿Por qué es importante (y más sostenible) invertir en bolsos y accesorios de calidad?

Sassa y Moira: Creo que hay que frenar el impulso hacia la compra masiva y tener una forma más reflexiva de invertir en moda teniendo en mente la sostenibilidad, la calidad. Entender y saber el trabajo que hay detrás de las cosas que uno compra, y no solo enfocarnos en la apariencia del bolso.

Todo el proceso de elaboración de nuestros bolsos es artesanal, desde que nacen las primeras ideas hasta que el producto está listo en el almacén. En toda la cadena de producción hay un trabajo humano que es imprescindible para que el resultado sea óptimo. Entonces el tiempo que le lleva a un bolso pasar por distintas etapas de producción es mayor, pero asegura que tengas un producto de calidad y hecho para perdurar en el tiempo.

- ¿Por qué escogisteis producir en España frente a otras opciones más rentables?

Sassa y Moira: Elegimos fabricar en Ubrique, en primer lugar, porque queríamos apoyar la manufactura en España, y en segundo lugar, porque nos garantiza los estándares de calidad que buscamos ya que llevan siglos dedicando a la curtición y manufactura artesanal. Es una gran ventaja vivir en España y tener este acceso tan cerca.

- ¿Por qué únicamente lanzáis una colección al año y no dos, o más, como hacen otras marcas?

Sassa y Moira: Los procesos de producción por lo general son largos, nos demoramos un mes aproximadamente en el proceso de diseño y luego dos semanas más en probar calidad y hacer cambios importantes para lograr un bolso de nuestros estándares. El tiempo de producción varía según la complejidad de construcción. Por ejemplo, el Puzzle Tote de nuestra última colección tardó un montón porque como lo dice el nombre, es un rompecabezas diseñar las piezas para que encajen una con otra perfectamente. Diseñábamos colecciones atemporales sin importar la estacionalidad del año, pero en Julio de 2022 hicimos la primera colección de verano y estamos muy felices por el recibimiento de nuestras clientas. La idea es hacer dos colecciones por año.

- ¿Qué creéis que aporta un bolso bonito en un look? ¿Cómo os sentís cuando lleváis un modelo que os gusta?

Sassa: El bolso es el accesorio que tienes que llevar. Quiero decir, no puedes salir de casa sin un bolso, por eso yo lo considero como parte del look y no un accesorio. Debe combinar o contrastar (color blocking) con la ropa que llevas puesta, debe ser cómodo para llevar en el hombro, brazo, o mano. Debe complementarse a tu ropa, a tu cuerpo, a ti.