'Hot Girls Books', el fenómeno que define un accesorio de moda entre las chicas del momento Bella Hadid, Kaia Gerber y las 'influencers' ya han sentenciado que los libros son el nuevo (y más polémico) 'must' de estilo

Con la recién estrenada película de Blonde, protagonizada por Ana de Armas, los intereses de Marilyn Monroe vuelven a cuestionarse de nuevo. El ideal canónico de belleza, que ella encarnaba a la perfección, ajustándose a todo patrón 90-60-90, siempre pareció estar reñido con la inteligencia y con cualquier atributo que despertara alguna tipología de predilección cultural, especialmente la de leer libros. Ella leía a James Joyce, a Colette, a Oscar Wilde e, incluso, a Federico García Lorca. Y entre su lista de amigos se encontraban nombres como Albert Einsten. Pero si bien siempre se habló de su espectacular físico, hasta ahora jamás se había hecho mención a su devoción por las letras. Porque que una mujer sensual, guapa y estilosa leyera era un hecho inconcebible y extraordinario, al menos, para los ojos de la sociedad del momento.

Con el paso de los años el ideal ha cambiado y ver a las mujeres participar en el mundo de la cultura es mucho más común. Incluso lo es verles fuera de las instituciones, mostrando su interés por el cine, la música o, como ha quedado claro tras analizar las imágenes de las top models del momento, por la literatura. Los libros son ahora uno de los complementos que mejor acompañan a los looks de las que más saben de moda, como han sentenciado ya algunas referentes de estilo. Lo confirman Bella Hadid, Kaia Gerber o Emily Ratajkowski, entre otras muchas.

La pasión de la moda por la literatura

Podría haber parecido extraño en otra época, pero ahora las modelos han dejado de ser meros maniquíes para el ojo público y, gracias en parte a las redes sociales, son aplaudidas y seguidas también por sus gustos personales. Los datos son evidentes: la hija de Cindy Crawford inició un club de lectura en Instagram y, Ratajkowski, publicó una de las obras que más ventas lograron en librerías, el alegato feminista My Body.

Que la moda y la literatura siempre han viajado de la mano no es ninguna novedad. No hay más que echar la vista atrás para recordar el tributo que Fendi hizo a la británica Virginia Woolf en su colección de Primavera/Verano 2021 o la que Max Mara también realizó a Françoise Sagan, con su correspondiente serie de prendas de la misma temporada, pero del año siguiente. Las referencias son inmensas. Lo que sí resulta ahora curioso es ver que, en muy poco tiempo, muchos rostros de mujeres reconocidas del sector han coincidido en la forma de transportar sus libros, como si de una nueva tendencia de moda se tratara.

Lucir conjuntos ideales con libros acompañándolos, a modo de bolso en la mano o sujetándolo entre el codo y el torso, está siendo una pauta tan repetida en las calles que incluso se ha creado un término para definir este fenómeno: Hot Girls Books. Envuelto en polémicas por ser una denominación un poco ambigua que define a las "chicas calientes que leen libros", al mismo tiempo hay quienes sentencian que Hot Girls Books trata de derribar el concepto de dumb blonde ("rubia tonta"), bimbo ("mujer atractiva, pero poco inteligente o frívola"), nerd ("friki") o la creencia de que las mujeres guapas no leen ni pueden ser inteligentes.

Mujeres que leen (mujeres)

Combatiendo todas estas ideas y tomando la moda, una vez más, como arma y altavoz de reivindicación, hemos podido ver también en otras ocasiones a muchas otras famosas como Hailey Bieber o Anya Taylor-Joy mostrando su pasión literaria luciendo tote-bags de librerías (The Strand o Shakespeare and company, respectivamente). Ahora la moda va un paso más allá y sitúa al libro en el foco de toda atención, llevándolo sin necesidad de esconderlo en ningún otro complemento. Y lo mejor, sea de manera intencionada o simplemente casualidad, se ha convertido en una pieza tan estilosa que eleva cualquier look.

No hace falta más que ver las imágenes de las referentes de moda que ya forman parte del club. Los llevan sobre todo con trajes creando combos working girl, pero triunfan con cualquier otra combinación de pantalones, vestidos o faldas. Todo es válido, porque los libros, ya sabemos, siempre son buena opción. Eso sí, aunque todos los géneros literarios pueden formar parte de la estantería (o del armario) de las Hot Girls Books, la plataforma Good Reads ha definido también una lista de los títulos que más éxito han tenido en TikTok. En esta enumeración hay sobre todo novelas, pero también poesía y ensayos. Y entre los autores favoritos, destacan nombres de escritoras que se repiten una y otra vez entre las lecturas favoritas de la generación Z, como Sally Rooney o Zadie Smith. También otros, que, si lo pensamos, podrían haber sido en su día Hot Girls Books, pero no lo sabíamos: Patti Smith, Joan Didion o Sylvia Plath.

¿Estamos ante una nueva reivindicación de la mujer en la literatura o los libros aparecen de manera insustancial solamente como artículo de moda? Sea como sea, la conversación está sobre la mesa y, con ella, la presencia femenina en la literatura también.