¡Muy roquera! Doña Letizia moderniza la falda de cuero que también tiene Meghan Markle

La jornada del viaje de los Reyes de España en Alemania durante el pasado martes 18 de octubre transcurrió entre Berlín y Fráncfort. En la capital alemana, participaron en diversos actos en los que doña Letizia recuperó su vestido español en color fucsia junto con un inesperado bolso en estampado floral. Posteriormente, cambiaba de ciudad y de estilismo. En este segundo look, compuesto por blusa blanca y falta tubo, la Reina añadió unos pendientes de oro blanco con diamantes y zafiros que ya lució su suegra, doña Sofía, en una Visita de Estado a Canadá en 1984. Ahora, el día de ayer, concluyó con una recepción en honor del presidente Frank-Walter Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender.

Los últimos actos del martes trancurrieron dentro de la Feria del Libro de Fráncfort 2022. Precisamente, esta muestra es donde también se desarrollarán los primeros compromisos del día. De hecho, los Reyes han visitado a primera hora a los expositores españoles de este salón comercial. Para la ocasión, doña Letizia ha recuperado una falda tubo de cuero rojo que tiene en su armario desde 2019. En línea lápiz, esta prenda es el modelo Selrita de Hugo Boss. Curiosamente, este mismo diseño figura en el vestidor de Meghan Markle. Sin embargo, en esta ocasión, la Reina logra modernizarla aún más al combinarla con una chaqueta de cuero a juego que presenta cuello redondo y corte ligeramente entallado.

Su anecdótica conexión con Meghan Markle

La primera vez que doña Letizia lució su falda de cuero roja (modelo Selrita) fue en Seúl durante su Viaje de Estado a Corea el 24 de octubre de 2019, varios días después de participar en los festejos con motivo de la entronización de Naruhito de Japón. Curiosamente, no habían pasado ni 24 horas, cuando Meghan Markle decidió llevar la misma prenda, concretamente, para acudir a una mesa redonda sobre igualdad de género con The Queen’s Commonwealth Trust (QCT) y One Young World en el Castillo de Windsor. Mientras que esta no ha reciclado este diseño, la Reina la ha recuperado en otra ocasión previa a la de hoy, durante unas audiencias en el Palacio de La Zarzuela el 12 de noviembre de 2020.

Una potente nueva forma de combinar su falda

En las dos anteriores ocasiones previas en las que doña Letizia llevó su falda tubo de cuero rojo, decidió combinarla con blusas de mangas puffy. Este detalle hizo que la modernidad se apoderara de su imagen. Sin embargo, en este 19 de octubre y como hemos señalado, potencia este efecto al mostrar su imagen más transgresora al conjugarla con una chaqueta también de cuero al tono, nueva en su vestidor. Bajo esta, luce un top con cuello a la caja y drapeados frontales.

También de color rojo son sus complementos, de Magrit. Completa su estilismo con su anillo de Karen Hallam y sus pendientes Needle I Am de Gold & Roses que están confeccionados en oro rosa, diamantes y rubíes. Estos últimos (1.680 euros), que pueden encontrarse en la colección I Am Red de la firma, los estrenó recientemente, el 4 de octubre de 2022 en el Palacio Real de Aranjuez (Madrid).

