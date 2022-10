Del 'front row' a la pasarela: los impactantes looks de Eva Longoria en París La actriz está conquistando la capital francesa una vez más con sus impecables estilismos

Todas las miradas de los amantes de la moda están puestas estos días en París, que acoge su emblemática Semana de la Moda, en la que los diseñadores presentan sus colecciones de cara a la próxima temporada primavera-verano. Entre las asistentes habituales de cada edición se encuentra la actriz Eva Longoria, quien deslumbra siempre tanto con sus conjuntos para recorrer las calles de la Ciudad de la Luz como con sus elecciones para las fiestas más prestigiosas. En esta ocasión, no solo nos ha conquistado con los looks que ha llevado en la primera fila de los desfiles a los que ha asistido, sino que ha sorprendido subiéndose ella misma a la pasarela y derrochando elegancia y desparpajo.

Brillos y plumas

La actriz se ha sumado a otras embajadoras internacionales de la firma L'Oreal y ha desfilado adelantando las tendencias de maquillaje que más veremos los próximos meses. En su caso, ha lucido un maquillaje muy favorecedor pero minimalista que demuestra que el 'menos es más' seguirá siendo una de las claves beauty de cara a 2023. Eso sí, lo que no ha sido discreto es el diseño que ha llevado en el show, puesto que se ha enfundado un minivestido de lentejuelas en tono champán, un modelo de cuello a la caja y manga larga decorado también con plumas de avestruz que se movían a cada paso que daba. Lo ha combinado con unas sandalias a juego de pulsera al tobillo y tacón fino.

El estilo lencero que no pasa de moda

Ya estamos acostumbradas a que Eva nos deje lookazo tras lookazo en su paso por las Fashion Weeks internacionales, y esta vez no está siendo menos. El pasado viernes, para asistir al desfile de su gran amiga Victoria Beckham, escogió un minivestido lencero muy sensual que no dejó indiferente a nadie. Se trataba, como no podía ser de otra manera, de una creación de la británica, una prenda de seda en clave mini con estratégicos detalles de encaje a la que sumó una chaqueta tipo blazer corta y sandalias de taconazo de vértigo, todo de la misma marca.

Y del negro al blanco, continuando con los looks monocolor. En la presentación de Elie Saab optó por un traje de chaqueta compuesto por una sencilla americana y shorts a juego, que conjugó con salones de efecto espejo y bolso de mano plateado.

