Descubre el universo Loewe en un fin de semana único y repleto de artesanía

Septiembre es el gran mes de la moda... pero parece que octubre no se quedará detrás. Así lo ha querido uno de los grupos más potentes de la industria, LVMH, que ha elegido los días 15 y 16 de octubre para celebrar Les Journées Particulières, un fin de semana en el que abre las puertas de sus maisons para mostrar toda la artesanía y la tradición detrás de cada firma. En Madrid, será Loewe la encargada de transmitir el savoir faire durante dos jornadas repletas de talleres en su tienda de la calle Serrano. Por eso, si tras la Semana de la moda y Madrid es moda te has quedado con ganas de más, no te pierdas esta experiencia ideada para todos los públicos, niños incluidos.

VER GALERÍA

- Los bolsos más exclusivos y especiales del año

Fue en 1846 cuando Enrique Loewe abrió su taller artesanal en el centro de Madrid. Años después inauguraría su primera tienda, y aunque hace mucho más de un siglo de ello, la artesanía de esas piezas sigue manteniéndose en las creaciones de Loewe hoy. Son precisamente ese cuidado al detalle, la producción tradicional y el uso de los mejores materiales las razones de que los accesorios de esta casa hayan conquistado durante décadas a las mujeres más elegantes de nuestro país y tambien a referentes internacionales de todos los estilos como Rosie Huntington-Whiteley, Isabel Preysler o Máxima de Holanda. Ahora, el grupo LVMH quiere poner en valor el origen madrileño de la marca y por eso ha elegido Casa Loewe, en Serrano, para celebrar Les Journées Particulières en la capital.

VER GALERÍA

Talleres y artesanía para todos los públicos

Durante un fin de semana completo, el de los días 15 y 16 de octubre, Casa Loewe abrirá sus puertas para invitar a madrileños y visitantes a descubrir su universo a través de unos planes muy especiales. Así, la agenda incluye una demostración de la elaboración del icónico bolso Puzzle, varias experiencias inmersivas para aprender sobre fragancias con la nariz de la marca Nuria Cruelles y dos talleres personalizados que correrán a cargo de un artesano y un experto en cuero. También los pequeños de la casa tendrán su propia cita: un taller para conocer cómo se trabaja con pieles sobrantes en modelos sostenibles como el bolso Surplus Leather Woven Basket.

VER GALERÍA

Todas estas actividades son gratuitas, únicamente debes inscribirte en la web de la firma en aquella que más te interese. En la misma página (www.loewe.com) encontrarás los horarios, aunque la flagship se mantendrá abierta toda la jornada, de 11 a 20h, para que puedas visitarla cuando lo prefieras. Date prisa en inscribirte porque las plazas son limitadas y, teniendo en cuenta que Loewe es una de las firmas favoritas de tantísimas mujeres, todo apunta a que no tardarán en agotarse.

VER GALERÍA