El diseño envolvente y 'eco' de Máxima que lo cambia todo

Llega el tercer martes de septiembre y esta fecha del calendario tiene un especial significado en los Países Bajos, pues se celebra el Día del Príncipe. Una celebración a la que no faltan los Reyes, quienes, en esta edición de 2020, han estado acompañados por primera vez por la princesa Amalia que vestía un diseño de Asos, tocado de su madre y joyas que pertenecieron a la reina Guillermina, su tatarabuela. Por su parte, Máxima, a quien pudimos ver junto al rey Guillermo en el Funeral de Estado por el fallecimiento de la reina Isabel II ayer en Londres, ha vuelto a demostrar que sabe cambiar radicalmente de estilo en esta celebración con respecto a años anteriores.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

-Majestuoso debut de Amalia de Países Bajos en el Día del Príncipe

Cambia de estilo y estrena diseñador

Para este Día del Príncipe de 2020, Máxima ha querido cambiar de estilo con respecto a años anteriores y se ha decantado por uno de los diseñadores más punteros del momento, el holandés Mohamed Benchellal, nacido en Marruecos, que presenta sus creaciones bajo el sello de Bemchellal y con las que ha conseguido prestigiosos galardones en los últimos tiempos: los premios 2020 Vogue Fashion, 2021 Fashion Trust Arabia y el 2022 EmiGala Innovator of the Year. De él, luce un vestido en color gris que se adorna con un pañuelo cruzado de malla de neopreno, todo confeccionado con material reciclado que, además, se coordina con un sombrero a juego que luce ladeado en su cabeza. Acompañando su look muestra el Listón de la Orden y la Estrella de la Gran Cruz de la Orden del León de los Países Bajos.

VER GALERÍA

Sus elecciones en años anteriores

A lo largo de los años en esta celebración, Máxima nos ha demostrado su versatilidad a través de sus looks. En 2021, la Reina de los Países Bajos dijo adiós a los vestidos y se decantó por un conjunto de Natan, compuesto por jersey en tono naranja con manga francesa y falda larga acampanada con rico estampado floral. En 2019, lució un vestido de Jan Taminiau color burdeos que se adornaba con una capelina cuajada de cristales en los hombros. Un año antes, se decantaba por un silueta princesa en tono pastel con una propuesta de Luisa Beccaria.