Amalia de Países Bajos se baña en lentejuelas azules para una cena de gala

Las princesas pueden parecer mujeres muy distintas a nosotras, pero esta nueva generación de herederas al trono está demostrando que su cotinianidad es muy similar a la de cualquier adolescente. A principios de septiembre, veíamos a Amalia de Países Bajos, primogénita de Máxima y Guillermo, dar inicio a su etapa universitaria con un look de vaqueros y zapatillas que compró en Zara, misma fórmula que aplicó su hermana Alexia un año antes, cuando partió a Gales para cursar el bachillerato. No obstante, cuando el deber llama, la futura reina holandesa sabe cambiar radicalmente de registro y se enfunda en espectaculares trajes de fiesta.

Amalia se baña en lentejuelas para una gala en La Haya

La princesa de Orange y sus padres ofrecieron este miércoles una cena dedicada a los miembros del Consejo de Estado en el Palacio Noordeinde de La Haya. Si bien fue el rey Guillermo Alejandro quien se encargó de dirigir unas palabras al equipo diplómatico, Amalia se plantó como el centro de todas las miradas con su vestido de gala en color azul pizarra, una prenda bañada en lentejuelas metalizadas que reflejaban la luz del salón.

No es psosible distinguir las joyas que escogió para la ocasión, pero lo más seguro es que se decantase por piezas históricas de la familia real, razón suficiente para recoger su melena corbiza en un elegante moño, peinado poco habitual para la joven que su madre, en cambio, sí utiliza con frecuencia para presumir de pendientes XL.

El diseño, firmado por Mac Duggal, está confeccionado con un tul muy fino y bordado con lentejuelas en patrón de líneas verticales que se distancian entre sí a medida que la falda se expande como una campana. El corpiño, por su parte, presenta un profundo escote cruzado con hombros acolchados y mangas francesas ligeramente abullonadas, y finaliza en un cinturón de cuentas que se ciñe perfectamente al torso de Amalia.

El look de Máxima: un vestido reformado que llevó hace seis años

No se tienen fotos oficiales que nos permitan distinguir al completo el look de la Reina de Países Bajos en aquella cena, pero la prensa local desveló que Máxima escogió para la ocasión este vestido de Claes Iversen, una de sus firmas de cabecera, compuesto por un top azul satinado de escote barco y mangas largas con puños de volantes y una falda larga de seda dorada con estampado floral a contraste. Lo estrenó en septiembre de 2016 con motivo de la apertura del parlamento, en conjunto con una gran pamela de rafia que no estuvo presente en la gala de este miércoles.