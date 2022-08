La acertada maleta de viaje de la infanta Sofía con prendas de tendencia y alpargatas

Un año más, los reyes de España y sus hijas han viajado hasta Mallorca para disfrutar de unos días de descanso, además de participar en determinados compromisos institucionales. En esta ocasión, y comenzando con una primera visita en familia a la cartuja de Valldemossa -donde doña Letizia rindió homenaje a la moda local-, hemos podido ver a la infanta Sofía hasta con cuatro looks diferentes. Eso sí, todos tenían varios detalles que les hacían tener denominadores en común. Por un lado, este cuarteto de elecciones eran un claro ejemplo de que la benjamina de la familia apuesta por vestidos o conjunto que llevan como etiqueta el made in Spain y, por otro, afianza las alpargatas como su calzado de verano.

El vestido modificado de Zara

Durante su visita a la cartuja de Valldemossa (1 de agosto), la infanta Sofía estrenó un vestido en color rosa pastel, cuerpo fruncido y falda de vuelo, de Zara (29,95 euros). Sin embargo, se trata de una pieza que había modificado al cortar las mangas y minimizar su escote en V, con respecto al diseño original. Como calzado, la hija menor de los reyes de España se decantó por unas nuevas alpargatas planas en piel marrón, modelo Sia de Polín et Moi (69,95 euros).

Su segundo vestido de Zara

En su maleta de viaje, la infanta Sofía no ha llevado, uno si no dos vertidos de Zara. El segundo que le vimos lo llevó durante una cena en el restaurante Beatnik Palma situado en el hotel Puro en el barrio de Sa Llotja (7 de agosto) y visita a un mercadillo de artesanía, donde acudió junto a su abuela doña Sofía, su madre y su hermana. En esta ocasión, lució un diseño con acabado artesanal y estampado de rayas que presentaba un corte cruzado, cut out lateral y cinturón al tono. No era la primera vez que se lo habíamos visto, pues lo llevó también en Palma durante el verano de 2021. Al igual que hiciera hace un año, lo combinó con unas alpargatas con plataforma de esparto, el modelo Java34 de Macarena Shoes (69,90 euros).

Su vestido midi para ir de cena

No ha sido la única vez que se ha visto a la infanta Sofía salir de cena en familia por Palma. El 5 de agosto acudió al restaurante Ola del Mar de Portixol y aprovechó la cita para estrenar un conjunto con estampado floral de la firma barcelonesa Designers Society, compuesto por un cuerpo de manga al codo (diseño Siroco, 59,95 29,95 euros) y falda a juego en largo midi con aberturas laterales (creación Ora, 79,95 39,95 euros). Lo combinó con sus alpargatas Java34 de Macarena Shoes, que ya figuran como favoritas.

Un estreno tropical para despedirse de Palma

El 10 de agosto y de forma improvisada, los reyes de España dieron un paseo por el centro de Palma junto a sus hijas. En este acto sorpresa, la infanta Sofía lució un vestido corto con estampado tropical de Sfera (19,99 euros). En este caso, lo acompañó de las alpargatas Java34 de Macarena Shoes (69.90 euros), pero en color negro para mayor coordinación.