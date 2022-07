Kate muestra su imagen más juvenil con unos 'shorts' y las zapatillas de Diana

Desde el pasado 10 de julio no veíamos a Kate Middleton en un acto oficial y hoy, 21 días después, ha reaparecido en solitario para participar en una serie de eventos en Plymouth con el objetivo de concienciar a la gente joven acerca de la sostenibilidad. En esta jornada deportiva, en la que la hemos visto realizar deportes acuáticos, ha elegido un conjunto muy cómodo y relajado pero no por ello menos estiloso. La Duquesa ha optado por un look en clave naútica muy apropiado para la ocasión, combinando básicos de moda atemporales similares a otras elecciones anteriores, que ha rematado con un accesorio que recuerda a su suegra, la inolvidable Diana de Gales.

VER GALERÍA

Su idilio con la estética naútica

Kate se ha decantado por una de las prendas marineras más emblemáticas de la historia, que nunca pasa de moda: el jersey de rayas en tonos azules y blancos. Concretamente, ha lucido un diseño de Erdem valorado en767 euros, el cual ha combinado con un pantalón corto blanco de tiro alto decorado con botones dorados, modelo firmado por la casa Holland Cooper (237 euros) que le permitido presumir una vez más de tonificadas piernas.

- Seis ocasiones en las que Kate confió en las alpargatas españolas

VER GALERÍA

El recuerdo a Diana

Prescinciendo de grandes complementos e incluso de bolso, ha llevado únicamente unos pequeños pendientes de aro dorado que iluminaban su rostro, piezas firmadas por la tienda londinense Orelia. En cuanto al calzado, ha recuperado unas sencillas zapatillas de lona blanca, un par que combina con todo tipo de looks y que también ha conquistado a otras royals, como Ingrid de Noruega.

Además, eran un básico de la suegra de Kate, Diana de Gales, quien las llevó en numerosas ocasiones junto a sus icónicas mallas de ciclista. De esta forma, la Duquesa vuelve a tener presente a la Princesa, quien, 25 años después de su fallecimiento, sigue siendo un auténtico referente de estilo para ella y para millones de personas en todo el mundo,

- Kate, Wimbledon y sus imbatibles vestidos de lunares

VER GALERÍA