El guiño de Meghan Markle a Kate Middleton en su maleta de viaje a Nueva York La duquesa de Sussex incluye un look en su maleta de viaje que conecta con el estilo de fiesta de su cuñada

Ayer 18 de julio, Meghan Markle reaparecía en público tras su viaje a Reino Unido para participar en los actos con motivo del Jubileo de Platino de la reina Isabel II donde, por fin, pudimos verles junto a los Windsor. ¡Inolvidable fue su look de Dior! Precisamente, esta elección era un abrigo-vestido, prenda que figura como tendencia favorita en el armario de Kate Middleton. Curiosamente, ahora la duquesa de Sussex ha viajado hasta Nueva York, ciudad en la que, una vez más, ha sintonizado su estilo con el de su cuñada. Y es que en su maleta no ha faltado un diseño muy similar a una de las elecciones de alfombra roja más inolvidables de la esposa de Guillermo de Inglaterra, precisamente, su vestido bicolor que llevó durante el estreno de la película Top Gun: Maverick.

Cronología de un día en Nueva York

Los duques de Sussex viajaron a la Gran Manzana para participar en el Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas en un homenaje a Nelson Mandela, con motivo de la celebración del Día Internacional del expresidente sudafricano. Allí, Meghan Markle nos saludó con una versión en negro de su recordado falso vestido verde (pues realmente se trata de un conjunto de dos piezas) que estrenó en su primer viaje de Estado (a Irlanda) como Duquesa.

Tras esta elección, se la puedo ver por las calles de Nueva York con un look muy veraniego y fácil de copiar. En concreto, lució una camisa blanca de manga larga que llevaba remangada y que combinaba con unas nuevas bermudas en tono oscuro, pinzas frontales y dobladillo en el bajo, de Dior; y un cinturón de Ralph Lauren. Como complementos, la duquesa de Sussex estrenó un clutch muy original compuesto por bolitas de madera, modelo Nia de Cult Gaia (417 euros), y lo combinó con sus salones BB de Manolo Blahnik en ante (la primera vez que se los vimos fue en 2019). Como joyas, vemos que recupera sus pendientes con formas florales en oro rosa y diamantes de Vanessa Tugendhaft, su brazalete Love de Cartier,su reloj Gold Tank también de Cartier, y su anillo 1972 de Shiffon, que estrenó este año.

Por la noche, Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, acudieron a una cena en el famosísimo restaurante Locanda Verde en Manhattan. Para la ocasión, la anécdota se apoderó de la elección de moda de la duquesa de Sussex, pues eligió un mono bicolor en negro y banda blanca en el coste que se asemajaba (y mucho) al vestido Lamble de Roland Mouret que lució Kate Middleton en el estreno de Top Gun: Maverick el pasado mes de mayo en el Royal Film Performance de Londres.

Sin embargo, el de Meghan es una creación en seda y lana de la diseñadora Grabriela Hearst y recibe el nombre de diseño Vicky (en la espalda presenta varias bandas anudadas que crean un efecto cut out muy favorecedor). Una compra que tiene un precio de 4.675 euros. Para combinar este mono de pantalón muy ancho, la duquesa de Sussex estrena un clutch con efecto trenzado de Bottega Veneta (diseño The Pouch Intrecciato) y unas sandalias de 10,5 centímetros de tacón de Azquazzura.