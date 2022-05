Kate vuelve a conquistar la alfombra roja: el vestido 'Lamble' y unos pendientes de estrella Junto a Tom Cruise y Jennifer Connelly, la duquesa de Cambridge no se pierde el estreno de 'Top Gun: Maverick'

Tras presentar en Cannes su último trabajo, Top Gun: Maverick, Tom Cruise y Jennifer Connelly han viajado hasta Londres para participar en el estreno de esta película en la capital británica. En concreto, ha sido el Royal Film Performance en Leicester Square el escenario donde ha acontecido esta gran noche. Una cita que, entre los invitados, contó con la presencia de los duques de Cambridge. Esto ha supuesto una nueva oportunidad de ver a Kate Middleton convertida en estrella de la alfombra roja como siempre ha conseguido, por ejemplo, a su paso por los premios BAFTA o, el pasado año, durante la première del filme Sin tiempo para morir de la saga de James Bond.

Un vestido bicolor que es pura elegancia

Precisamente para el estreno de Sin tiempo para morir, Kate Middleton apostó por un estilo muy glamuroso y brillante con un vestido de lentejuelas doradas que se acompaña de una impactante capa a juego. Sin embargo, y consiguiendo el mismo efecto de impacto, la duquesa de Cambridge ha decidido apostar por otro estilo para su imagen en este último estreno de Tom Cruise y Jennifer Connelly (la actriz llevó un total look de Louis Vuitton). Para la ocasión, ha apostado por un look bicolor en los siempre elegantes blanco y negro. Unas tonalidades neutras que dispone en un vestido largo y entallado que muestra escote Bardot con banda en contraste y bajo evasé. Se trata del modelo Lamble de Roland Mouret (1.700 euros aprox.). No obstante, lo ha personalizado, pues el original presenta presenta paneles transparentes en la espalda y ella ha optado por un acabado liso.

Unos nuevos pendientes de 12.000 euros

Maravillosa, Kate ha realzado su imagen con unos nuevos pendientes que son deslumbrantes. Largos y con estrellas, están confeccionados en oro blanco de 18 quilates y brillantes. Pertenecen estas piezas a la colección Tsar Star de la firma Robinson Pelham (12.400 euros). Como complementos, la duquesa de Cambridge recupera su clutch modelo Beetle Box de Alexander McQueen (2.700 euros), el cual tiene desde 2019 y que ha modificado con una piedra lisa en el cierre en lugar del adorno con forma de abeja que tiene el original; así como sus zapatos de ante negro con cut outs en el empeine de Prada, que estrenó en 2016 y ha llevado en seis ocasiones ya.

Un original complemento en homenaje a Top Gun

En cuanto al príncipe Guillermo, el hijo mayor del Diana de Gales y Carlos de Inglaterra estaba muy elegante con una chaqueta de terciopelo azul noche de Alexander McQueen que combinó con un pantalón oscuro, una camisa blanca y una pajarita negra. Sin embargo, su calzado llamó especialmente la atención, pues lució un modelo que homenajeaba a las películas de Top Gun. Y es que optó por unos slippers (también en terciopelo) de Crockett and Jones que llevan bordado un avión tipo jet F18 en el empeine.

