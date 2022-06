El truco 'paper bag' de Eva Longoria o cómo parecer más alta con un pantalón ancho

Parece que la supertendencia de los trajes amplios continuará unos meses más, y no solo porque firmas de todos los estilos y presupuestos (desde Zara hasta Valentino) apuesten por ellos una y otra vez, sino también porque referentes del universo celebrity han encontrado en el dos piezas oversized la alternativa cómoda al vestido de invitada. La última en confirmar el fenómeno ha sido Eva Longoria, quien tras arrasar en la boda de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham con un atrevido vestido diseñado por Victoria Beckham y repetir triunfo en el Festival de cine de Cannes, se ha pasado al estilo masculino con un traje de americana larga y pantalón anchísimo que esconde un truco.

VER GALERÍA

- Cómo llevar un traje con estilo en días de calor

Para asistir a una conferencia para profesionales de la producción de cine y televisión en Los Angeles, Eva Longoria ha cambiado sus últimos vestidazos por el look masculino favorito de las invitadas más elegantes, el traje de chaqueta y pantalón. En concreto, la actriz ha escogido un look de la firma australiana Anna Quan (fundada en 2013 por la diseñadora homónima) confeccionado en algodón y lino de color beige muy claro. Lo ha completado con varias joyas doradas y con un body ajustado (de la misma marca) que conseguía equilibrar la silueta amplísima del pantalón. Pero no ha sido ese el único truco de estilista que ha puesto en práctica para que este tipo de prendas anchas favorezcan al máximo, incluso si, como Eva, mides menos de 1,60 metros.

VER GALERÍA

Cintura 'paper bag', el truco para parecer más alta

El propio pantalón ya contaba con un detalle que suma centímetros de altura, la cintura paper bag o fruncida. Este tipo de cortes, además de afinar la zona, logran que las piernas parezcan mucho más largas dado que cubren parte del abdomen, más que cualquier otro pantalón de tiro alto. Con ello se consigue elevar visualmente la cadera, un efecto que puede potenciarse todavía más combinándolo con zapatos de plataformas que queden ocultos bajo las perneras. Eso es precisamente lo que hizo Eva con sus stilettos altísimos de Andrea Wazen (una marca que han llevado, entre otras celebrities, Kylie Jenner o Beyoncé). En el photocall, el pantalón ocultaba las plataformas de metacrilato, pero al sentarse para dar la charla, sí se pudieron ver.

VER GALERÍA