Victoria de Marichalar combina con estilo el top de crochet, la prenda estrella de la temporada

Victoria de Marichalar, que nos sorprendía hace solo unas semanas con un muy primaveral y colorido look de invitada conformado por un vestido naranja y originales joyas al tono, disfrutó ayer por la tarde de una tarde con amigas en Madrid. Para la ocasión se decantó por un look muy sencillo en el que, como dice Amelia Bono, es uno de los colores por excelencia de la temporada: el blanco. Si, recientemente te contábamos en ¡HOLA! que la influencer es un referente a la hora de configurar looks monocromáticos en este tono, ahora puntualizamos: Victoria de Marichalar también domina con maestría este campo. Prueba de ello, como te decimos, es el estilismo que la sobrina de Felipe VI ha escogido para pasear por la capital.

El conjunto de Victoria de Marichalar lo protagoniza un corpped top de crochet con estampado multicolor. Un diseño de tejido de punto calado con cuello redondo y sin mangas tan versátil como favorecedor.

La aristócrata ha combinado la mencionada prenda con unos vaqueros blancos rectos sencillos y sus ya características zapatillas blancas. En este caso ha llevado unas Stan Smith de Adidas. Además, ha querido dar un toque femenino y boho a su estilismo llevando un largo pañuelo de estampado bohemio en tonos teja a modo de cinturón y anudado a un lado. Como es habitual en ella, ha llevado el pelo recogido en una coleta. Además, ha lucido unos pendientes plateados en forma de lágrima que aún han acentuado el carácter hippie-chic de su estilismo, tan en tendencia.