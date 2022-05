Con vestido joya y 'taconazos', Lila Moss debuta en la alfombra roja de la Gala MET junto a su madre

Solo tenía 14 años cuando debutó con su primera campaña como modelo, y desde entonces su carrera dentro del mundo de la moda no ha hecho sino afianzarse. Pero el éxito de Lila Moss parece no tener fin. Y este fin de semana ha vuelto a demostrarlo al debutar en la alfombra roja de la Gala MET 2022. Arropada por su madre y exponiendo una vez más el increíble parecido entre ambas, la modelo ha desfilado por la escalinata el Museo Metropolitano de Nueva York con un vestido nude de Burberry cuyo tejido transparente presentaba letras y números estampados (entre ellos el nombre de la marca en el pecho y la cintura) y detalles joya.

VER GALERÍA

Dos looks opuestos

La hija de Kate Moss ha completado el conjunto con unas sandalias de tacón al tono con tira al tobillo y pendientes de pedrería, que quedaban a la vista gracias al moño alto pulido que recogía su melena. En clave opuesta, Kate Moss ha escogido un vestido tipo esmoquin en color negro cuyo corte cruzada dejaba un hombro al descubierto y creaba una abertura en la falda. De terciopelo y con solapas satindadas, la top lo ha combinado con unas sandalias de tacón y un bolso de mano en el mismo color. Un colgante de diamantes tipo gargantilla y unos pendientes de pedrería, similares a los de su hija, completaban el conjunto, cuya carga estilística ha rebajado llevando el pelo suelto y peinado con ondas naturales. Los labios, rojos, ponían el toque de color y terminaban de rematar un look redondo.

- Así ha transformado Lila Moss el clásico pijama satinado en un versátil look de calle

VER GALERÍA

La gala MET 2022

La gala MET es una de las citas más importantes dentro del mundo de la moda (de hecho, se conocen como 'Los Oscar de la moda'). Es por eso que la aparición de Lila supone un importante paso en su carrera. Este año, la temática de la gala se presentaba como una continuación de la muestra del pasado año. Bajo el título In America: An Anthology of Fashion, la época dorada o el gilded glamour estadounidense se convertían en las principales fuentes de inspiración para todos los asistentes. Cita que este año ha atraído a numerosos rostros conocidos del mundo de la música, la interpretación y, especialmente, la moda.