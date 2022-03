Te avanzamos el nuevo y exclusivo proyecto de Kendall Jenner

Aunque reconoce que en su armario prima la comodidad y escoge "un suéter, pantalones y mocasines" como las tres piezas que mejor definen su look del día a día, Kendall Jenner es plenamente consciente del poder que tienen las joyas a la hora de completar un estilismo. De hecho, afirma que siempre lleva varias -anillos o pendientes, sobre todo- y explica que su relación con la joyería empezó, como la de tantas niñas, gracias a su familia. "Mi hermana Kylie y yo jugábamos con el joyero de nuestra madre cuando éramos pequeñas. Todas sus piezas eran divertidas de probar", recuerda la modelo, Dos décadas después de esa anécdota (ahora tiene 26 años), Kendall se alía con la firma de joyas Messika Paris para protagonizar su nueva campaña, siguiendo los pasos de Kate Moss y manteniendo su estatus como la modelo más buscada de la industria. ¡HOLA! te adelanta las imágenes de esta colaboración, que se lanzarán el 20 de febrero, y el vídeo que desvela cómo fue la producción. ¿Quieres ver trabajar a la top mejor pagada del mundo? No te lo puedes perder.

Diamantes para el día a día

"Me encanta añadir joyas para completar un look. Normalmente, escojo unos cuantos anillos o un par de pendientes bonitos para terminar casi todos mis estilismos. Cambio entre oro blanco y oro amarillo según el look y el día". El minimalismo y la sofisticación que Kendall aplica a la hora de vestirse también se extiende a sus joyas, lo cual no quita que considere que "cualquier ocasión es genial para llevar joyería, ya sea con ropa de deporte o cuando salgo con mis amigos". Y esta es precisamente la filosofía que conecta a la modelo californiana con la firma francesa Messika Paris, pionera en diseñar piezas de diamantes ideadas para utilizar a diario y a la que ahora presta su imagen en una espectacular campaña.

Desde el sur de Francia

Siguiendo los pasos de Kate Moss, quien también ha posado para la casa de joyas -además de diseñar varias colecciones-, Kendall presenta la nueva colección creada por Valérie Messika, una propuesta entre la que elige la línea Glam’Azone como su favorita porque "resume la visión de Messika de una mujer libre, fuerte, triunfante y radiante, como las heroinas de la mitología antigua". El fotógrafo Chris Colls ha sido el encargado de firmar esta campaña producida en el sur de Francia. Así, el mar sirve de fondo para presentar las nuevas piezas en unas preciosas imágenes que son, dicen desde la firma, "un manifiesto de libertad".

La modelo mejor pagada del mundo mantiene su podio

Y es que no hay duda de que Kendall, una de las mujer más poderosas de la industria -y la modelo mejor pagada del pasado año-, encarna como pocas otras veinteañeras esa libertad y elegancia que buscan transmitir las piezas de Messika Paris. Con looks muy deportivos que perfectamente podría llevar en la vida real, la californianan transmite una seguridad frente al objetivo similar a las que estas joyas quieren aportar a quien las lleve. "Quería ilustrar una sutil alianza entre la gracia y la fuerza capturando la imagen de una mujer alfa con un aura misteriosa e hipnótica; Kendall lo encarnaba perfectamente para mí", ha explicado la diseñadora de Messika sobre el por qué de esta (acertadísima) elección.

En unos días, la firma francesa desvelará la preciosa campaña -que consigue que quieras que sea verano ya- y la nueva colección, compuesta tanto por piezas sencillas como por otras más especiales, aunque todas ellas fáciles de combinar en cualquier look de diario. Y, no podía ser de otro modo, los anillos son su gran apuesta de la temporada; una tendencia que no podría encajar mejor en el estilo de Kendall Jenner.