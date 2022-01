Alexia de los Países Bajos estrena el abrigo de H&M que combina con cualquier look La joven posa en la felicitación navideña familiar con un sencillo y estiloso diseño asequible

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, comienzan los esperados reencuentros familiares, también en los palacios europeos. Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos ya tienen a sus tres hijas en casa después de que Alexia, que este año se encuentra cursando bachillerato en Gales junto a la princesa Leonor, haya regresado para pasar las fiestas en su hogar. Los Reyes han querido inmortalizar este momento compartiendo en sus redes una tierna imagen de los cinco, acompañada del texto "Se acercan las vacaciones: es hora de volver a casa juntos".

Un básico que combina con cualquier look

En la fotografía, todos sonríen a cámara mientras posan con looks calentitos (y coordinados) protagonizados por básicos de fondo de armario. Entre ellos, ha destacado el nuevo abrigo de la princesa Alexia, no solo por lo ideal que resulta para esta temporada de frío sino también por su precio. Se trata de un modelo de corte recto con cuello camisero, botones ocultos, manga caída y bolsillos laterales ribeteados que agrega trabillas ajustables en los puños. Confeccionada en mezcla de lana en tono camel, se convierte en una de esas prendas infalibles que no pasan nunca de moda.

Diseño asequible y rebajado

Además de su gran versatilidad, puesto que bien puede llevarse con un vestido arreglado que con una sudadera y vaqueros, este abrigo destaca por su precio. Pertenece a la colección de otoño/invierno de H&M y originalmente costaba 129 euros, pero ahora se encuentra rebajado a 76,99 euros. Eso sí, está prácticamente agotado, e intuimos que las pocas tallas que quedan también colgarán el cartel de 'sold out' en breve.

También en el armario de su madre

Aunque en las grandes citas es habitual que luzca diseños exclusivos de diseñadores de lujo, en su día a día la reina de los holandeses apuesta por prendas de marcas asequibles como Zara, Mango o la propia H&M. El año pasado, por ejemplo, estrenó un original vestido puffy de la firma sueca cuyo precio era de 50€.

