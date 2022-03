Doña Letizia recupera su look más viral: el kimono de cuero que dio la vuelta al mundo La Reina vuelve a lucir esta roquera prenda que generó numerosos titulares a nivel internacional y que no veíamos desde su estreno en 2019

Después de una semana repleta de actos oficiales, doña Letizia finaliza hoy su agenda asistiendo a una de las citas que no se pierde desde hace varios años, la final del certamen de monólogos científicos Famelab España 2021. Tras optar por looks repetidos en sus últimos eventos, para esta cita, que ha tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha querido continuar con esta estrategia pero ha sorprendido al recuperar por primera vez uno de sus looks más virales de los últimos años: el vestido-kimono de cuero que estrenó en febrero de 2019 y que generó decenas de titulares en todo el mundo al tratarse de una elección muy moderna para una reina. Eso sí, vuelve a demostrar que es capaz de defender cualquier prenda sin renunciar a su característica elegancia.

Un estreno de lo más comentado

Fue hace dos años y medio cuando le vimos este diseño por primera vez. Concretamente, lo eligió para asistir a la inauguración de ARCOmadrid, feria en la que suele apostar por estilismos muy modernos, acordes a la cita. Desde entonces no había vuelto a lucirlo, y eso que logró conquistar a la crítica dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy, sin embargo, ha decidido rescatarlo de su armario para una noche de ciencia y humor. Pero, ¿qué tiene esta pieza para que haya sido tan comentada? Se trata de un vestido inspirado en un kimono y confeccionado en cuero negro, lo que aporta ese toque roquero que tanto le gusta a doña Letizia.

Cuenta con manga corta acampanada, escote en 'V' y falda midi con abertura posterior para mayor comodidad. Además, agrega un cinturón ancho del mismo material para potenciar la figura. Pertenecía a la colección de venta exclusiva online de la firma sueca & Other Stories y su precio original era de 349 euros. Igual que la otra vez, ha decidido ceder todo el protagonismo a este modelo combinándolo con unos sencillos salones nude que, además, alargan visualmente la silueta al no generar cortes visuales. Asimismo, ha recogido su melena en una pulida coleta de tendencia dejando su raya al medio, peinado que nos ha permitido apreciar a la perfección los pendientes de aro brillantes de Coolook, una de sus firmas de joyería preferidas para el día a día. En esta ocasión, ha prescindido de bolso, aunque no de su inseparable anillo dorado de Karen Hallam.

El vestido que creó tendencia

Desde que la Reina estrenó esta prenda, son numerosas las celebrities españolas que se han rendido ante diseños similares: Paula Echevarría, Cristina Pedroche o, más recientemente, Amaia Salamanca. Pero no solo ha creado escuela entre las actrices y presentadoras, sino que influencers y expertas en moda como María G. de Jaime o María F. Rubíes también han lucido sus versiones del vestido de cuero más viral de doña Letizia.

