Margarita Vargas, pura elegancia con el vestido 'multitendencia' que no necesita accesorios La duquesa de Anjou no se ha perdido el desfile de Jorge Vázquez celebrado en el marco de la semana de la moda de Madrid

Coincidiendo con el 20º aniversario del nacimiento de su firma de moda, Jorge Vázquez ha celebrado un desfile en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, un evento que ha reunido a numerosos rostros conocidos amantes de la moda. De Alessandra de Osma a Eugenia Martínez de Irujo o Marta Hazas, las seguidoras de esta marca made in Spain han querido arropar al creativo y, de paso, conocer de primera mano sus últimas propuestas. Una de las invitadas más elegantes ha sido Margarita Vargas, con un favorecedor vestido estampado que demuestra que las flores también funcionan en el armario de entretiempo.

El vestido, cuya longitud se alarga hasta la zona del tobillo, presenta un estampado de flores rojas con detalles en verde, un alegre print que permite limitar al máximo los accesorios, dotando a la prenda de todo el protagonismo. Se trata de un diseño de Pertegaz, firma capitaneada también por Jorge Vázquez, que ejerce de director creativo del sello. Lo más llamativo de esta creación multitendencia es su tipo de silueta, un corte que juega a favor del cuerpo ya que introduce un sutil fruncido drapeado en la zona del torso. La falda refleja unas líneas más amplias, es más holgada y proporciona gran movimiento a la prenda gracias a su estructura de vuelo en cascada. Como decíamos, el vestido no necesita grandes accesorios y por eso Margarita Vargas se ha decantado por dos básicos especiales. Por un lado, ha añadido un bolso con cadena y por otro, unas sencillas sandalias de tira al tobillo, un modelo en color blanco que funciona como el perfecto toque final. Si creías que las flores no eran para el otoño, este estilismo impecable te hará cambiar de idea, su cuello cerrado y sus tirantes anchos resultan clave para no renunciar al vestido en esta época del año.

Referencia de estilo

Hace solo unos días, Margarita Vargas demostraba su elegancia natural con el look de invitada que llevó en la comunión de la hija de Paloma Cuevas y Enrique Ponce. Con una fórmula de estilo similar a la elegida en el conjunto de hoy: vestido y sandalias de tacón, en aquella ocasión apostó por un diseño de la colombiana Silvia Tcherassi, una propuesta de inspiración boho que contrasta con el diseño floreado en clave lady con el que ha demostrado hoy su gusto por la moda.