Dos bodas, un mismo look: las hermanas Alejandra y Laura Corsini sincronizan su estilo en menos de 24 horas Las primas de Belén Corsini han 'coincidido' con un estilismo de autoría propia en dos rincones distintos de España

El día de ayer se dieron cita en el Palacio de Liria los allegados a Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart para conmemorar el anticipado enlace de los Condes de Osorno. Era de esperarse que un evento de tal importancia reuniese a las invitadas más selectas, que hicieron gala de su estilo distintivo a través de coloridos looks, innovadores tocados y, por encima de todo, diseño español. Una de las prescriptoras del furor por la moda nacional ha sido Alejandra Corsini, prima de la novia, quien aportó el toque primaveral a la ocasión en un total look de flores de Bimani, marca fundada por su hermana Laura. Lo más destacado, sin embargo, no ha sido el estilismo en sí sino que, de forma prácticamente simultánea, la propia autora del traje ha lllevado el mismo conjunto que Alejandra... ¡a otra boda!

Alejandra Corsini en la boda de los Condes de Osorno

La influencer y arquitecto ha acudido de la mano de su esposo, Alejandro Muñoz, en diseño español por partida múltiple. ¿A qué nos referimos? Su traje de tres piezas retro es parte de una colaboración entre Bimani, la firma de su hermana Laura Corsini, y el diseñador valenciano Juan Vidal, titulada The Twiggy Collection. El conjunto de blusa con lazada al cuello, chaleco largo de traje y pantalón acampanado en estampado de flores está inspirado en la alegría de los años sesenta. Para rematar el look, Corsini ha escogido una diadema tipo turbante en color lila con mascarilla a juego, dos complementos en perfecta sintonía con el estilismo.

Laura Corsini presume de diseño propio en Sevilla

En menos de 24 horas, ambas hermanas han vestido el traje de chaleco largo y pantalón tobillero de Bimani y, por si fuera poco, lo han hecho para asistir a dos matrimonios diferentes, Alejandra en Madrid y Laura, en Sevilla. Las dos coincidieron en su elección de calzado, una sandalias de tiras en tonalidades claras, aunque Laura ha prescindido de la blusa como tercera pieza del conjunto. Corsini no ha sido la única que se inclinó el día de ayer por una pieza de su misma marca. Inés Domecq acudió, al igual que Alejandra, a la boda de los Condes de Osorno, ocasión que aprovechó para lucir un vestido de The IQ Collection, la firma de Domecq que recientemente ha llevado también doña Letizia.

The Twiggy Collection

“En un momento tan complejo como el que estamos viviendo, decidimos impregnar todas las prendas de un espíritu liberador para recibir un verano lleno de color y esperanza”, confesó Juan Vidal con respecto a la colección en abril. Esta se centra únicamente en cinco prendas gráficas y versátiles, pero elegantes. Un estampado floral de inspiración años sesenta protagoniza las únicas cinco piezas que componen la colaboración: dos vestidos románticos, una blusa pussybow de mangas globo, un chaleco de corte oversize y un pantalón acampanado de tiro alto.

Loading the player...

El propósito de ambos diseñadores consiste en que todas las prendas puedan combinarse entre sí y que, a su vez, se adapten al resto de prendas de Bimani, como bien han hecho la fundadora de la firma y su hermana Alejandra el mismo día en dos rincones distintos de España.