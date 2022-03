Pierre Cardin fallece a los 98 años: adiós a un visionario de la moda

Cuando todavía no nos hemos recuperado del triste adiós a la supermodelo de los noventa Stella Tennant la semana pasada, el mundo de la moda vuelve a estar de luto hoy 29 de diciembre tras confirmarse la noticia del fallecimiento de Pierre Cardin, uno de los grandes maestros de la costura. El visionario diseñador de moda que se hizo un hueco privilegiado en las pasarelas, sobre todo, en la década de los 70 ha muerto a los 98 años en el hospital americano de Neuilly en las afueras de París, tal y como ha confirmado su familia en un comunicado. “Es un día de gran tristeza para toda nuestra familia. El gran diseñador que fue atravesó el siglo dejando a Francia y el mundo una herencia artística única en la moda, pero no solamente [...]. "Estamos orgullosos de su ambición tenaz y de la audacia de la que dio muestras toda su vida”, precisaron a la agencia France Presse.

Una vida dedicada a la moda

La carrera infatigable de Pierre Cardín, que nació en el 2 de julio de 1922 en San Biagio di Callalta (Italia), está marcada por multitud de invenciones, desde el cosmo cuerpo a las medias de colores... "Con él aprendí que con una silla se podía hacer un sombrero", declaró uno de sus primeros ayudantes, Jean-Paul Gaultier.

También fue el primero en diversificarse, e invertir su dinero en algo más que en moda. En 1970, compra el antiguo Thèâtre del Ambassadeurs, cerca de los Campos Elíseos, y lo transforma en una sala de espectáculos, el Espace Cardin, un local que nunca pasa de moda en la ciudad del amor. En 1978 firma contratos de fabricación con la URSS, siendo el único del mundo de la costura en abrir una fábrica en un país comunista, cinco años más tarde abre el primer restaurante occidental en China: Maxim´s.

Pierre Cardin consiguió un auténtico e inmenso imperio. En 1994 decidió presentar sus colecciones de Alta Costura a un círculo privilegiado de clientas. Las contradicciones no le asustan. Aunque en el extranjero se le recibe como a un auténtico jefe de Estado, duerme en una celda de monje con vistas al palacio del Elíseo y es un futurista que detesta los ordenadores. Este antiguo diseñador de la casa Dior es uno de los magnates de la moda-business. Se autofinancia, no hace publicidad (excepto de sus perfumes) e invierte sus beneficios en el sector inmobiliario. "El dinero no es más que un medio", declaró, "mi forma de vivir es la misma de cuando empecé".

Su imperio llegó a más de cien países y da empleo a más de 180.000 personas en 700 fábricas esparcidas por todo el planeta. Baldosas, mermeladas, cacerolas, corbatas, perfumes, lapiceros, vajillas... Su nombre se inscribe en cerca de 700 productos diferentes.

Un pionero de la estética futurista

Pierre Cardin ha sido uno de los diseñadores más transgresores de su tiempo. De hecho, no fue comprendido por todos. De hecho, Balenciaga no quiso admitirle en su plantilla en los años 50. Sin embargo, en su currículum, figura haberse formado en prestigiosas casas de moda como Schiaparelli y Dior. Unos comienzos que culminaron con una moda llena de color y formas innovadoras que se culminaban con guiños una estética futurista, siendo pionero de esta tendencia que ansiaba recrear una imagen que adelantaba un estilo venidero.