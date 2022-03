¡Tras los pasos de mamá! Charlotte estrena las botas españolas favoritas de Kate Middleton La princesa de Cambridge tiene la versión mini del modelo 'made in Spain' que su madre lució por primera vez hace 16 años

Antes de ser conscientes de lo que es un icono de estilo, la mayoría solemos fijarnos en nuestras madres a la hora de dar nuestros primeros pasos en la moda. También es algo que sucede en las familias reales, de ahí que la elegancia de doña Letizia aparezca reflejada en las elecciones de la princesa Leonor y la infanta Sofía o que el amor por las tendencias de Estefanía de Mónaco sea algo que ha heredado Pauline Ducruet. Kate Middleton puede presumir también de ello: la pequeña Charlotte ya estaría tomando nota de algunos de los éxitos de estilo de la duquesa de Cambridge tal y como hemos podido averiguar analizando a fondo la felicitación navideña de este año. Y es que en la familiar toma, el look de la hija mediana de los Duques conecta con el vestidor de Kate.

VER GALERÍA

- La princesa Charlotte conecta con el estilo de Chiara Ferragni 28 años después

Además de un gracioso jersey bordado de Ralph Lauren, en el que se podía apreciar una casita rodeada de árboles frutales, el detalle que realmente se nos escapó de su estilismo (y que ahora no podemos dejar de mirar) son sus botas. Charlotte posó con un modelo de caña alta extrañamente familiar, ya que nos recordaba a los modelos inspirados en la equitación que popularizó su madre. Aunque la auténtica sorpresa es que no solo sería un calzado parecido al de Kate, sino la versión infantil del mismo diseño que la duquesa de Cambridge no ha dejado de llevar en estos últimos 16 años.

VER GALERÍA

Las diferencias entre los diseños

Firmadas por Penelope Chilvers, el modelo recibe el nombre de Mini Me Midcalf Tassel Boot, con la única diferencia respecto al diseño de adulto de que lleva un ribete de borreguito en beis, lo que le da un toque más juvenil. Y, tal y como explica la propia página web: "¡Incluso los más pequeños pueden ser súper estilosos! Nuestras botas están hechas de la misma forma artesanal que nuestra colección de mujer". Y es que el modelo unisex, que cuesta 295 euros, proviene de un lugar más cercano de lo que podríamos imaginar en un principio: de Valverde del Camino, una localidad de Huelva cuyo famoso calzado ha llegado a todo el mundo.

VER GALERÍA

Botas artesanas y 'made in Spain'

Esto se debe a que Penelope, la diseñadora de la firma que es de origen británico, quiso dar a conocer en su país este tipo de botas tras descubrirlas practicando equitación en España. Después de especializarse en nuestro país y aprender la forma artesanal de confeccionar el calzado, hizo de este diseño su mayor éxito. Desde que Kate Middleton lució una de sus creaciones en 2004 (sobre estas líneas), no ha dejado de ser un referente en Reino Unido. Ahora que Charlotte ha estrenado el modelo que también tiene su madre, no tenemos ninguna duda de que no solo veremos más conexiones entre los armarios de ambas, sino que el calzado infantil de la mini royal también marcará tendencia entre los más pequeños.

Loading the player...

Haz click para ver “El Armario de los ‘mini royals’ europeos”, un formato que desglosa al detalle las claves del estilo de los miembros más jóvenes de la realeza. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!