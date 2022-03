Melania e Ivanka Trump, un duelo de estilo 'neutral' por Acción de Gracias Ambas han coincidido en el tradicional indulto de un pavo por Acción de Gracias y sus looks han estado marcados por la discreción

La pregunta está en el aire: ¿se ha apoderado la discreción en los vestidores de la Casa Blanca tras la derrota de Donald Trump en las recientes elecciones a presidente de Estados Unidos? Desde que este no lograra superar a Joe Biden en las urnas, las mujeres de la familia parece que han adoptado unos gustos por una moda visualmente relajada, podríamos decir. Un ejemplo de este fenómeno podemos comprobarlo a comienzos de esta semana durante la bienvenida al árbol que presidirá la decoración Navideña la de residencia presidencial. Tradicional acto que, por última vez, ha tenido a Melania Trump como anfitriona y en el que siempre ha impactado con vibrantes elecciones. Sin embargo, en esta ocasión, prefirió un look de acabado más calmado a través de un abrigo con estampado clásico de pata de gallo en tonos neutros (eso sí, su precio de 3.000 euros no ha pasado desapercibido). Una elección que guarda similitud con su estilismo para acudir al indulto del pavo previo a Acción de Gracias, donde ha protagonizado un nuevo duelo de estilo ¿y último oficial? al coincidir con Ivanka Trump.

Para el tradicional indulto del pavo por Acción de Gracias en este 2020 (Corn ha sido el ave afortunada), Melania Trump ha dejado de lado sus visuales apuestas de anteriores años. Atrás quedan elecciones tan psicodélicas como su estreno con estampado inspirado en el arte abstracto que no se entendió y que lució en 2018 o su trench en ante marrón que combinó con botas a juego de 2019. Y todo ello, sin olvidar su apuesta floral de estilo folk que estrenó en 2017. En esta nueva cita con este acto significativo y siguiendo la estrategia que vimos durante la campaña electoral, el minimalismo y la discreción se apodera de su imagen al lucir un abrigo de corte clásico en largo midi, entallado en la cintura y con estampado de microcuadros en tonos neutros. Bajo el mismo, incorpora una prenda potente, pero que no permite verse en su máximo esplendor: una falda de cuero que recuerda a las compras más cañeras que gustan a las royals. Culmina su estilismo con unos salones bicolor con altísimo tacón.

Por su parte, Ivanka Trump se aleja aquellos duelos de estilos con Melania Trump en las que sus apuestas de moda distaban radicalmente la una de la otra, como, por ejemplo, pudimos ver cuando visitaron el monumental Taj Mahal (India) en febrero de este año. Para este indulto, la hija de Donald Trump también quiso definir su imagen a través de un tono neutro, concretamente, el blanco. Minimalismo muy luminoso, que logra al conjugar un top de manga larga con unos pantalones sastre con pernera acampanada, detalle con el logra rebajar la sencillez de su look en un acabado más de tendencia.

