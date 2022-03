Eugenia de York se apunta al look premamá de tendencia con vestido y botas

Las mujeres de la realeza británicas no solo conectan con sus seguidoras por su gusto personal, tan ligado con la cultura de su país. También porque, salvando las distancias, podemos sentirnos identificadas con ellas. Está el caso de Kate, por ejemplo, quien solo incluye nuevas adquisiciones capaces de vencer el paso del tiempo y funcionar incluso años después de haberlas estrenado. Otra de las royals de la Familia Real británica, Eugenia de York, tiene su propia manera de amortizar al máximo el armario. Su estrategia es la de optar por prendas que funcionen todo el año, ya sea en los meses más cálidos como en aquellos en los que descienden las temperaturas. Y es algo que hemos podido comprobar con su último look premamá. En una visita al centro de Salvation Army que tuvo lugar este fin de semana recicló uno de sus vestidos más versátiles.

El vestido, de fondo negro con un estampado primaveral en azul y verde, nos resultaba familiar precisamente por el motivo floral. Basta repasar el perfil de la princesa de York para averiguar cuándo lo vimos por última vez. Fue en agosto cuando compartió un autorretrato con su hermana (sobre estas líneas), aprovechando para felicitarle el cumpleaños, que aparecía llevando aquel diseño. Y es que al ser tan liviano, no nos extraña que Eugenia lo incluyera para una velada estival familiar. A fin de cuentas, el calor británico -aunque es más húmedo- no alcanza temperaturas tan altas.

Vestido midi + botas

Si bien en aquella ocasión no sabemos qué calzado escogió como broche final, para su último look premamá lució unas botas slouch en color negro con algo de tacón. Un modelo de caña alta y arrugada que, además de ser el calzado de tendencia de esta temporada, funciona tanto con vestidos o con pantalones y que sumaban centímetros de altura a la Princesa gracias al largo del vestido. Como toque final, un abrigo en color verde de Maje fue el que escogió para adaptar su diseño de largo intermedio al descenso en los termómetros. Dentro de unos meses, si añade unas medias tupidas o leopardos, podrá seguir luciendo el diseño con los mismos zapatos, de manera que no hay estación que se le resista al look.

El efecto 'Eugenia'

Pero ¿qué es lo que tiene este vestido para que Eugenia lo luzca en cualquier momento del año e incluso en la fase tan especial que está viviendo después de anunciar su embarazo? El modelo, firmado por Claudie Pierlot, es un diseño de estilo victoriano que dota al cuerpo de total libertad tanto por su silueta como por el tejido. Aunque la mala noticia para los fans de Eugenia que se hayan enamorado del vestido, es que está completamente agotado pese a que su precio era de 285 euros. Un modelo tan funcional que la Princesa no dudó en adquirir, pese a que tenía uno casi idéntico de la firma francesa de hace varios años con la única diferencia de un polka dot estampado.

