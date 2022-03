El look de gala de Kate Middleton con esmoquin y pendientes de perlas por once euros En una aparición sorpresa, la duquesa de Cambridge se aleja de su imagen muy colorida para triunfar con una elegante apuesta de estilo más sobrio y clásico

De forma inesperada, la duquesa de Cambridge ha participado por sorpresa en una emisión del Museo de Historia Natural de Londres, del que es patrocinadora, para anunciar que sería ella la encargada de dar a conocer quién será el 56º premio de mejor fotógrafo de vida silvestre del año (gala que de forma virtual tendrá lugar esta martes por la noche). Una ocasión, en la que Kate Middleton ha protagonizado un cambio de estrategia al abandonar sus estilismos en vivos colores, con vibrantes estampados o más informales con pantalones pitillo que le han acompañado en las últimas semanas para decantarse por una no menos acertada imagen más sobria. Elección renovada (que sería la elegida también para anunciar al ganador principal de este año en la ceremonia de entrega de galardones) que viene definida a través de dos elegantes piezas que se complementan a la perfección: una chaqueta de esmoquin y unos pendientes de perlas.

Como pieza central de su look, Kate Middleton estrena una chaqueta negra de esmoquin con solapas de satén. A pesar de la sobriedad de esta prenda, posee un diseño muy moderno al realzar sus hombros en un acabado arquitéctónico que encuentra un favorecedor contraste en la zona de la cintura donde esta creación se entalla en efecto fit. Confiando en su sello de cabecera, el mismo que le vistió el día de su boda con el príncipe Guillermo, la duquesa de Cambridge encuentra este estreno entre las propuestas de Alexander McQueen. Actualmente, está agotada, pero llegó a poderse adquirir con gran descuento: de los 1.370 euros pasó a tener un valor rebajado de 957 euros.

Para actualizar la forma de llevar su chaqueta de esmoquin de una forma más juvenil, Kate Middleton la combina con un pantalón a juego de corte pitillo y un top camiseta al tono. Culmina su estilismo con unos pendientes asequibles muy favorecedores. En concreto (y según afirma la prenda británica), se decanta por una pieza de Accessorize (11 euros) que presenta un pequeño aro dorado entrelazado del que cuelgan dos charms con forma de perlas. Una joya que no se localiza en la web oficial de la firma, pero que sí es posible encontrar en plataformas multimarca de venta online.

No es la primera vez que Kate Middleton se deja ver en esta estrega de premios que se celebra en el Museo de Historia Natural de Londres, ya que acudió a la gala Wildlife Photographer of The Year en su edición de 2014. En aquella ocasión, impactó con una elección digna de alfombra roja, un vestido aguamarina con original doble falda. Un detalle este último que generó muchos comentarios a su favor dada la modernidad de este estilo, que renovaba la imagen más clásica de la duquesa de Cambridge.

Además, el diseño, que iba firmado por la diseñadora británica Jenny Packham, presentaba un corte cruzado en un lateral que marcaba aún más su cintura. Para combinarlo, Kate Middleton llevó un clutch personalizado en piel de serpiente en tono nude y cierre joya multicolor, de Alexander McQueen; y unas sandalias de ante rosa palo con gran lazo coordinado en el tobillo, de L.K. Bennett (las estrenó en 2011).