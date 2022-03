Begoña Gómez sorprende con su look más juvenil en su cita con la moda española Vestido 'midi' e innovadores botines, apuesta bicolor para la inauguración de la 72ª edición de Fashion Week Madrid

Cada vez que la Fashion Week Madrid da comienzo, Begoña Gómez es una de las primeras en acudir a la cita con la moda española, una forma de mostrar su apoyo al que ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. En la que será recordada como la edición más rara de todas las semanas de la moda hasta la fecha, no ha faltado la mascarilla como el principal complemento de las invitadas. Aunque, por suerte, independientemente del accesorio que mejor representa la seguridad a la hora de evitar los contagios, los looks no han encontrado en él competición alguna. Y es que, como es habitual, las invitadas han aprovechado la ocasión para lucir algunas de sus combinaciones de tendencia. También Begoña se ha dejado contagiar por el espíritu de tendencia que suele rodear los días del estilo en la capital y se ha atrevido a crear una mezcla que, revisando nuestro armario, bien podemos imitar en cuanto llegue el entretiempo.

El vestido asimétrico con el que Begoña Gómez asienta las bases de su nuevo estilo

Su elección nos gusta por dos razones. La primera es que resulta muy versátil y la segunda, que brilla por la sencillez. Y es que Begoña apostó por un vestido negro de largo intermedio que combinó con unos zapatos muy llamativos. La prenda midi, un corte que suma centímetros si se combina con tacones -algo que puso en práctica- alargaba la silueta por partida doble al contar también con un escote en forma de 'V', lo que estiliza el cuello. Además, la falda plisada daba un toque divertido al diseño, ya que este tipo de dobleces dotan de movimiento cada paso.

Sencillez en los complementos

Escoger un vestido negro midi es como optar por una camisa blanca o unos vaqueros, y que actúa a modo de lienzo. Todo tipo de complementos se pueden agregar a la composición para darle una personalidad u otra. Esto fue algo que también demostró Begoña al escoger unos botines de caña alta como toque final del look. Su calzado, unos botines lisos de punta afilada, creaban el clásico 'efecto calcetín' al ir pegados al pie. Además, al optar por un modelo en color almendra, se aseguró de jugar con las luces y sombras del resultado final al lograr una mezcla bicolor.

Los ojos, los nuevos labios

Reduciendo al mínimo los complementos, Begoña solo añadió a la mezcla unos pendientes con forma de aro y decorados con brillantes. Su modelo plateado sumaba puntos de estilo sin llegar a robarle el protagonismo a la combinación entre el color claro y el oscuro. De darle otro toque elegante se encargó su melena, con suaves ondas semideshechas, y un maquillaje que centraba la atención en los ojos, el nuevo punto fuerte a destacar en la era de las mascarillas. Con un delineado y un ahumado oscuro poco cargado en el párpado superior, remató su beauty look.