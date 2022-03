Vestidos de 15 euros y zapatillas blancas, el acierto de Leonor y Sofía en Mallorca En su segundo acto oficial en Mallorca, la princesa y la infanta han elegido vestidos asequibles 'made in Spain' y el calzado favorito de las jóvenes 'royals'

Continuando la agenda programada para su gira por las Islas Baleares, una ruta que este año ha reemplazado a sus habituales vacaciones de verano en el palacio de Marivent, la Familia Real ha visitado esta mañana el barrio de Son Roca, en Palma de Mallorca, para conocer el centro socioeducativo Naüm, enfocado en ayudar a niños y jóvenes. Para este segundo acto oficial en las islas que, según está previsto, será la última aparición pública de las niñas, la princesa Leonor y la infanta Sofía han recuperado la tradición de coordinar sus looks, una costumbre que ayer dejaron de lado y que permitió a la heredera mostrar su imagen más madura. Hoy, sin embargo, han vuelto a elegir estilismos parecidos, ambos protagonizados por la combinación favorita de muchas jóvenes royals: vestido estampado y zapatillas blancas.

Loading the player...

VER GALERÍA

- La Reina triunfa con su look más veraniego: vestido con calados, alpargatas y capazo

Vestidos de 15 euros 'made in Spain'

Aunque la base era la misma, vestido corto y sneakers, las piezas elegidas por cada una de las niñas han sido diferentes. La Princesa ha preferido un vestido más llamativo, estampado con grandes flores rojas sobre fondo blanco con topos. El diseño, de manga francesa con volantes, abertura en la espalda y cuello cerrado, tiene un diseño recto y sencillo para que el colorido print sea el verdadero protagonista, además de la clave para que resulte tan favorecedor ya que el rojo es el color que mejor sienta a rubias y morenas. Es un modelo de Sfera que ahora está rebajado de 25,99 euros a 11,99, lo cual confirma la preferencia de las infantas por la moda asequible y el compromiso con la industria textil española.

Por su parte, Sofía ha optado por un estampado más discreto que, sin embargo, incorpora una de las grandes tendencias del momento: los cuadros vichy en blanco y negro que se han hecho virales gracias a Inditex. De hecho, el vestido de la infanta pertenece a una firma del grupo gallego, Stradivarius, y cuesta solo 15,99 euros. Tiene una silueta camisera con volantes en las mangas y la falda que lo hace muy cómodo.

VER GALERÍA

- La princesa Leonor se desmarca de la infanta Sofía con un vestido 'midi' estampado

El calzado preferido de las royals jóvenes

En lo que sí han coincidido de pleno las dos infantas es en su calzado, zapatillas blancas clásicas con cordones. No es la primera vez que las llevan, más bien todo lo contrario: estas sneakers son las favoritas de Leonor y Sofía, igual que lo son de la otras chicas jóvenes de la realeza europea. Mientras Leonor ha recuperado sus zapatillas texturizadas de Carolina Herrera con detalles en rojo, Sofía ha llevado unas completamente blancas y minimalistas. Por último, otro aspecto que han compartido, no solo entre ellas sino también con su madre, ha sido el peinado: las tres han llevado el pelo recogido en una coleta alta, el nuevo look favorito de la reina Letizia. Una prueba más de la influencia del estilo de doña Letizia en sus hijas, igual que sucede en cualquier familia.